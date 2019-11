11.11.2019 h 11:37 commenti

Poggio a Caiano investe 145mila euro per strade e marciapiedi. Entro un mese l’inizio dei lavori

Gli interventi saranno concentrati nella zona circostante la scuola media Filippo Mazzei e sarà rinnovato anche il parcheggio limitrofo all'istituto

In arrivo 145mila per il rifacimento di strade e marciapiedi a Poggio a Caiano. A tanto ammonta l’investimento del Comune di Poggio a Caiano per avviare una serie di interventi nella zona circostante la scuola media Filippo Mazzei. In particolare saranno riqualificate, con nuovo asfalto e nuovi marciapiedi, cinque strade: via don Milani, via Vivaldi, via Paganini, via Melani e via Puccini. Nell’ambito dei lavori, sarà rinnovato anche il parcheggio limitrofo alla scuola.

“Molti cittadini – afferma il sindaco Francesco Puggelli – mi hanno mostrato le condizioni, talvolta molto critiche, delle strade in cui abitano, lavorano, vanno a scuola o a fare sport. Ascoltare i cittadini per me è una priorità ed il nostro obiettivo è far sì che tutti possano sentirsi sicuri quando camminano su un marciapiede, quando sono alla guida o in sella a una bici. Purtroppo le risorse delle casse comunali non sono infinite, ma ci impegniamo ogni anno a dedicare una fetta del bilancio comunale per rinnovare le nostre strade e renderle più fruibili”.

Attualmente è in corso la procedura di gara per la selezione dell’azienda che sarà incaricata dei lavori. Se le condizioni meteo lo permetteranno, i lavori prenderanno il via entro la fine di novembre.