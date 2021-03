27.03.2021 h 17:26 commenti

Poggio a Caiano, invariate le tariffe e aiuto ai più fragili. In approvazione il bilancio di previsione

Prevista anche la riqualificazione urbana e ambientale con nuovi investimenti oltre al sostegno a famiglie e imprese che hanno sofferto a causa della pandemia. Stabili aliquote e imposte, confermati tutti gli investimenti sul fronte del sociale

ll bilancio di previsione 2021 del Comune di Poggio a Caiano, in approvazione nel prossimo consiglio, sostiene i più fragili e, contemporaneamente, rilancia la riqualificazione urbana e ambientale con nuovi investimenti.

“Questo sarà l’anno in cui inizieremo a riqualificare il centro storico e in cui getteremo le basi per il parco fluviale dell’Ombrone, non possiamo e non vogliamo permetterci attese - spiega il sindaco Francesco Puggelli - con le variazioni di bilancio a cui stiamo già lavorando, provvederemo nelle prossime settimane e mesi a dare gambe al Decreto Sostegni, applicando le opportunità destinate agli enti locali e ai cittadini”.

Lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, deliberato dalla giunta e pronto per passare al vaglio del consiglio comunale, prevede un piano di azione che mantiene stabili aliquote e imposte e che conferma tutti gli investimenti sul fronte del sociale.

“È un bilancio, vista la situazione emergenziale, - continua Puggelli - che come lo scorso anno sarà probabilmente soggetto a monitoraggio e a variazioni per assestare i dati sulla base dei decreti che di volta in volta definiscono lo scenario”.

Tra le variazioni previste entro la metà dell’anno, rientrano le agevolazioni sulla Tari per quelle categorie di imprese che più stanno soffrendo per la situazione sanitaria.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus