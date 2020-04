22.04.2020 h 08:08 commenti

Poggio a Caiano in lutto per la morte di Andrea Sermi, oltre trenta anni fa l’incidente che gli cambiò la vita

È morto ieri al cto di Careggi dove era stato ricoverato molti giorni fa per un’emorragia cerebrale. Aveva 48 anni.

E.B.

Tutta la comunità di Poggio a Caiano si stringe attorno alla famiglia Sermi per la scomparsa di Andrea, conosciuto anche con il soprannome di Gamberino. Aveva solo 48 anni e viveva a Poggetto con i suoi genitori. Le sue condizioni sono peggiorate a causa di una grave emorragia cerebrale che lo ha colpito venerdì santo, fino a precipitare ieri mattina, 21 aprile. Andrea è morto al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi. Una vita difficile quella del 48enne, segnata pesantemente, anche dal punto di vista fisico, da un gravissimo incidente stradale avuto nel 1988 quando aveva appena compiuto 16 anni ed era una giovane promessa del calcio. La foto che ci ha dato la famiglia, lo immortala proprio sul campo di gioco, in pantaloncini e maglietta, sorridente e spensierato, lontanissimo dalle sofferenze che di lì a poco avrebbe dovuto sopportare. Dopo un periodo in coma e lunghe terapie riabilitative per tornare almeno in parte alla normalità, Andrea è stato costretto a fare i conti con la dura realtà: per lui niente sarebbe stato come prima. Al suo fianco, anche nei momenti più difficili, ci sono sempre stato i genitori, Roberto e Anna, ora ultrasettantenni, che hanno dedicato tutta la loro vita al figlio. Sfortunati ma generosi. La famiglia Sermi avrebbe voluto donare gli organi e i tessuti di Andrea per restituire ciò che aveva ricevuto in dono 18 anni prima quando al giovane fu trapiantato un rene. Purtroppo le circostanze cliniche della morte non lo hanno reso possibile. Andrea sarà cremato e le sue ceneri saranno sistemate nella casa di Poggetto dove è nato e cresciuto circondato dall’amore dei suoi genitori e dei fratelli Alessandro e Francesco.Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto pubblicati via social quando si è diffusa la notizia della morte del 48enne, molto conosciuto in paese per la sua triste storia. Don Cristiano, parroco di Poggetto e di Bonistallo, ha voluto celebrare una messa per Andrea: “Ricordo il suo volto sorridente e sereno - ha detto don Cristiano nell’omelia- segno dell’amore che non gli è mai mancato da parte dei suoi cari. Sono certo che Andrea adesso è nei prati del paradiso. È rinato e il suo amore frutta per l’eternità. Il Signore è risorto e ora vive con lui in cielo. Chiedo ad Andrea di ricompensare i suoi genitori per l’amore davvero ammirevole che gli hanno dato, con la carezza che solo Dio sa dare. Dio che non ci risponde sul perché ci è stato tolto così presto ma ci dà la certezza che egli è accanto a noi e non ci abbandona”.