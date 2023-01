23.01.2023 h 10:44 commenti

Poggio a Caiano in lutto: è morto Luciano Niccolai, fondatore della Beyfin

Domani avrebbe compiuto 92 anni. La sua azienda, fondata negli anni '50 come Etrurigas, si è sviluppata fino ad avere 360 dipendenti, 11 filiali, 10 depositi e 150 stazioni di servizio dislocate nel Nord e Centro Italia

E' morto Luciano Niccolai, fondatore di Beyfin, azienda del settore gpl e carburanti: nato nel 1931 si è spento a ieri 22 gennaio. Proprio domani avrebbe compiuto 92 anni. Niccolai abitava a Poggio a Caiano. L'impresa, fondata alla fine degli anni Cinquanta con il nome di Etruriagas, nel 1987 diventa Beyfin; oggi il gruppo totalmente a capitale italiano, conta 360 dipendenti, 11 filiali, 10 depositi e 150 stazioni di servizio dislocate nel Nord e Centro Italia con una presenza strutturata in 13 regioni. Un libro, realizzato dalla famiglia per i 90 anni di Niccolai, ha raccontato la sua vita e l'impresa. 'Chi squadra vince' è il motto che rivolgeva sempre ai suoi collaboratori. Al 1958 risale l'apertura del primo distributore a Firenze con annessa officina per trasformare i motori da benzina a gpl. Di questo periodo resta la frase 'Vado a gas, risparmio e non inquino' presto diventato un famoso adesivo apposto alle auto alimentate a gpl.

"Poggio a Caiano piange la scomparsa di Luciano Niccolai – afferma il sindaco Francesco Puggelli – persona nota a tutti in paese, un uomo che è riuscito a costruire una grande esperienza imprenditoriale, dimostrando capacità umane e professionali da vero capitano d’industria. La sua impresa – prosegue il sindaco – nel corso degli anni si è estesa in tutta Italia ma è sempre rimasta vicina al nostro territorio, sostenendo in moltissime occasioni iniziative e realtà del tessuto sociale poggese”.

Il funerale si terrà nella parrocchia di Santa Maria del Rosario a Poggio a Caiano domani 24 gennaio alle 14.30. Alle Cappelle del Commiato a Firenze è possibile dare un ultimo saluto.