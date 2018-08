18.08.2018 h 07:07 commenti

Poggio a Caiano in festa per i tre ori di Vittoria Guazzini ai Mondiali juniores di ciclismo su pista

La giovanissima atleta - 18 anni tra qualche mese - si è imposta sulle concorrenti nella prova olimpica dell'omnium, nell’inseguimento individuale e in quello a squadre

Tre ori, uno dietro l'altro ai Mondiali juniores di ciclismo su pista per la poggese Vittoria Guazzini, 18 anni il prossimo dicembre. Una vera e propria impresa quella messa a segno in Svizzera, ad Aigle, dove si stanno disputando i Mondiali 2018. Vittoria Guazzini ha prima trionfato con la squadra e poi si è messa al collo l'oro individuale ottenuto nella prova olimpica dell'omnium sbaragliando tutte le concorrenti e lo stesso ha fatto con l’inseguimento individuale. Una tripla festa per la giovanissima poggese e una festa per le sue compagne (del quartetto fa parte anche Giorgia Catarzi dello stesso team di Guazzini, Zhiraf Guerciotti Selle Italia di Comeana) che hanno primeggiato nell'inseguimento a squadre.

L'oro personale nella prova dell’omnium è arrivato al termine di una prova strepitosa: Vittoria Guazzini ha staccato di venti punti la seconda classificata. Grande la performance anche nell’inseguimento individuale dove la campionessa ha avuto la meglio sulla russa Malkova. I



