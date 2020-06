09.06.2020 h 17:45 commenti

Poggio a Caiano, in arrivo 141mila euro per l’edilizia scolastica

Il Comune ha ottenuto il finanziamento del governo per interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici delle primarie Lorenzo il Magnifico e Edmondo De Amicis

In arrivo 141mila euro da destinare alle primarie Lorenzo il Magnifico e Edmondo De Amicis per adeguare gli edifici scolastici: Poggio a Caiano è infatti rientrata con due progetti nella graduatoria nazionale stilata dal Miur per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Grazie a questo risultato, 141mila euro in totale – 62mila alle Lorenzo il Magnifico e 70mila alle De Amicis, con un cofinanziamento da parte del Comune rispettivamente di 4mila e di 5mila euro – saranno destinati al miglioramento delle infrastrutture, alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio.

“Nonostante il momento emergenziale abbia favorito la didattica a distanza, non dobbiamo dimenticare che ci attende la ripresa delle attività in presenza – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli – è doveroso quindi un inizio in totale sicurezza peri nostri ragazzi, così come è doveroso garantire loro delle scuole moderne. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di un risultato simile che vede finanziati dal Miur i nostri progetti per l’edilizia scolastica”. “L’attenzione del Comune di Poggio è costante per intercettare opportunità simili – aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabiola Ganucci –in questo modo puntiamo a garantire sempre più sicurezza ai nostri ragazzi. La scuola non è fatta solo dagli edifici: gli attori principali sono gli studenti, i genitori e gli insegnanti, ma mai come in questo periodo di didattica a distanza è apparso ancor più chiaro quanto sia importante anche la scuola intesa come infrastruttura funzionale alle necessità del sistema educativo”.