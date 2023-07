Slitta la riapertra a doppio senso del ponte al Mulino a Poggio a Caiano, uno dei punti principali nelal campagna elettorale che ha portato il centrodestra a conquistare il Comune con il sindaco Riccardo Palandri.

"Il tratto stradale in questione - si legge in una nota - è di competenza della Provincia che, dunque, ha l’ultima parola".

La marcia indietro del Comune viene criticata dall'opposizione. “Ponte a Mulino è di competenza della Provincia, il Comune non può fare come gli pare - commentano i consiglieri del gruppo Poggio, Insieme! -. Ma soprattutto Ponte a Mulino non può essere messo a doppio senso. Ora forse anche il sindaco Palandri se ne sarà convinto dopo aver sbandierato questa come un’ipotesi fattibile per mesi in campagna elettorale”.

“Riteniamo molto grave - proseguono -che l’amministrazione in carica abbia firmato un’ordinanza senza prima verificare che il Comune avesse effettive competenze su quel tratto di strada. Non solo: ancora più grave è essersi presi impegni con i cittadini senza poterli realizzare - affermano - Non si può pretendere di governare con questo pressappochismo, cambiando le carte in tavolo a seconda di come tira il vento".

“Abbiamo scritto alla Provincia chiedendo di mettere in pratica quanto previsto dai loro progettisti, attraverso attenti studi che hanno fatto su quel ponte – spiega il sindaco Riccardo Palandri – Inizialmente, come primo passo chiediamo di poter aprire il ponte a senso unico alternato, così che anche chi da Poggio vuole andare verso Prato possa farlo. L’ordinanza in essere fino al 30 giugno ha intrappolato per lungo tempo i cittadini poggesi, come quelli che abitano ad appena un centinaio di metri dal ponte e che devono fare giri su giri per andare verso Prato. Con l’apertura a senso unico alternato del ponte andremo anche a ripristinare la viabilità del paese. Ora aspettiamo la risposta della Provincia, per un’ipotesi che la stessa amministrazione provinciale ha previsto, indicato e approvato”.