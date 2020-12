23.12.2020 h 17:29 commenti

Poggio a Caiano, il dottor Morini va in pensione dopo 40 anni di attività come medico di famiglia

Il Comune ha voluto omaggiare il professionista con una pergamena per ringraziarlo del suo impegno nei confronti della comunità poggese

L’amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha voluto omaggiare con una pergamena il dottor Giacomo Morini, storico medico di famiglia che ha operato a Poggio per 40 anni esatti e che il 31 dicembre prossimo andrà in pensione.

Il dottor Morini, entrato in servizio nel 1980, dopo la laurea in Ostetricia e Ginecologia conseguita nel 1978, è medico membro della medicina di gruppo coordinata dal dottor Gianni Salvadori. “Più che un medico, un vero punto di riferimento per migliaia di poggesi - dichiara il sindaco Francesco Puggelli - lo ringraziamo di cuore per il servizio che ha reso a tutti noi in questi anni, certi che con la sua competenza e la sua umanità resterà un punto di riferimento per tutti noi”.

“Desidero ringraziare tutti i pazienti che in questi anni hanno riposto fiducia in me e ringrazio anche gli altri medici della medicina di gruppo, colleghi competenti e con i quali ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e di stima reciproca - aggiunge il dottor Morini - anche con la pensione non si smette di essere medici. Seppur in una forma diversa, resterò a fianco dei miei concittadini”.

