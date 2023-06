27.06.2023 h 12:26 commenti

Poggio a Caiano, il doppio senso sul ponte a Mulino non si può fare: istituito il senso unico alternato

Lo ha deciso il sindaco Palandri con un'ordinanza che entrerà in vigore dall'8 luglio. Per raggiungere il ponte bisognerà transitare dalla piazza e da via Umberto I. Una volta al ponte bisognerà dare precedenza a chi arriva da Prato

(e.b.)

La circolazione stradale sul Ponte a Mulino sarà a senso unico alternato con precedenza per chi arriva da Prato, via Pratese resta a senso unico in entrata e di conseguenza chi è diretto a Prato, per raggiungere il Ponte a Mulino, dovrà transitare da via Umberto I e da via Sottombrone. Sono le modifiche alla viabilità di Poggio a Caiano decise dal neo sindaco Riccardo Palandri a parziale modifica di quanto stabilito dal suo predecessore Francesco Puggelli.Modifiche che partiranno dall'8 luglio. L'obiettivo di Palandri è di permettere nuovamente al traffico in uscita dal paese di raggiungere via Roma e quindi Prato, senza transitare dalla bretella Sant'Angelo-Castelnuovo o da Poggetto-Seano.Le condizioni di carico del ponte, 26 tonnellate massime a seguito della tragedia del Ponte Morandi, hanno reso impossibile ripristinare il doppio senso sulla carreggiata del ponte e dunque si è scelto una sorta di soluzione intermedia, ossia il senso unico alternato. La velocità dovrà essere di 30 km/h e non potranno transitare i mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate.Non ci sarà il semaforo a regolare chi ha il diritto di transitare, ma solo la segnaletica verticale ed orizzontale che attribuiranno priorità a chi viene da Prato. C'è da dire che per la conformità del ponte, la visibilità ai due capi è scarsa. Difficile quindi, per chi arriva da Poggio, capire se e quando potrà passare.Per raggiungere il ponte, sarà necessario transitare da via Umberto I, da imboccare immettendosi in piazza XX Settembre dalla regionale 66. Da via Umberto I si passa a via Sottombrone, dando precedenza a chi arriva da destra e da sinistra, e da qui ci si immette in via Pratese e sul ponte verso via Roma, come detto, dando precedenza a chi arriva da Prato. Il tratto di via Pratese compreso tra via Sottombrone e via Lorenzo il Magnifico, resta a senso unico in entrata. Questo, almeno, finché ci saranno i lavori per la nuova piazza Settembre. Poi, è probabile, che Palandri ripristini il doppio senso di via Pratese con svolta a destra in piazza per chi è sulla regionale 66 (dove era prima l'edicola).Al momento resta a senso unico in uscita verso Firenze via Vittorio Emanuele.