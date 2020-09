22.09.2020 h 15:44 commenti

Poggio a Caiano, i cavalieri del verde sono tornati in azione: pulite strade e argini

Approfittando della chiusura della scuola per i seggi, una decina di ragazzi che frequentano la media Filippo Mazzei si sono messi all'opera ripetendo quanto fatto in estate al parco del Bargo

Nella mattinata di ieri, 21 settembre, in cui le scuole erano chiuse per ospitare i seggi elettorali, una decina di ragazzi della scuola media Filippo Mazzei si sono svegliati di buon’ora per rimboccarsi le maniche e ripulire alcune strade ed argini del territorio poggese. Sono gli stessi ragazzi che lo scorso anno di propria iniziativa scrissero un messaggio al sindaco Francesco Puggelli chiedendogli il permesso di andare a pulire il parco del Bargo, ispirando poi l’iniziativa dedicata a tutta la cittadina “Puliamo il Bargo!” e meritandosi la nomina da parte del sindaco a “Cavalieri del verde”.Alla fine della mattinata di ieri, con un carrello e vari sacchi pieni di rifiuti – divisi per tipologia, in modo da smaltirli correttamente nella raccolta differenziata – i ragazzi si sono presentati al palazzo comunale per mostrare al sindaco il proprio operato e per comunicargli quali zone del territorio hanno trovato più sporche.“Gli incivili abbandonano i rifiuti, qualcuno si lamenta dello sporco, magari pubblicando le foto sui social, e qualcun altro si rimbocca le maniche e li raccoglie”, commenta il sindaco Francesco Puggelli. “Fa riflettere che a dare il buon esempio siano questi ragazzi giovanissimi, che guardano con occhio attento al futuro del nostro ambiente, del territorio in cui viviamo, molto più di noi adulti. Ancora una volta ci danno l’occasione di chiederci che mondo vogliamo e come intendiamo salvaguardarlo”.