23.10.2020

Poggio a Caiano ha una nuova centenaria: è al madre del baritono Giorgio Gatti

La signora Simonetta Martini ha ricevuto questa mattina nella sua casa di via Spadini il sindaco Francesco Puggelli che le ha portato gli auguri di tutta la comunità

Poggio a Caiano ha una nuova cittadina centenaria e il sindaco Francesco Puggelli ha portato personalmente gli auguri alla signora Simonetta Martini che oggi, 23 ottobre, compie un secolo di vita. La signora Simonetta, madre del baritono poggese Giorgio Gatti, presente ai festeggiamenti con la moglie e tutta la famiglia, ha ricevuto il sindaco nella sua casa di via Spadini.Per celebrare questo importante traguardo, il primo cittadino le ha donato un mazzo di fiori e una targa a nome di tutta l'amministrazione poggese.La festa nel comune mediceo per questo evento, era cominciata già ieri con la visita a nonna Simonetta di tanti amici di famiglia con foto di rito. Ad esempio Piero Coppini e Loris Margheri, affezionatissimi compagni di scuola di Giorgio Gatti, sono stati tra i primi a varcare la soglia di casa per fare gli auguri alla neocentenaria, donna semplice ma di grande tempra. Questo a dimostrazione dell'affetto che tutta la comunità medicea nutre nei confronti di Gatti e della sua famiglia. Un legame che va oltre il tempo e le distanze.