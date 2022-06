14.06.2022 h 14:31 commenti

Poggio a Caiano, già al lavoro la nuova ditta incaricata della cura del verde pubblico

Il Comune ha assegnato l'incarico dopo aver risolto il contratto con la precedente per inadempienza. Il sindaco Puggelli: "Sono stati mesi difficili ma adesso, finalmente, si riparte"

Una nuova ditta si occuperà della cura e della gestione del verde pubbliico a Poggio a Caiano. Il Comune, dopo la risoluzione del contratto con la ditta precedentemente incaricata e risultata inadempiente, nel fine settimana scorso ha individuato e incaricato una nuova ditta, che ha già preso servizio in questi giorni.

“Voglio porgere ai poggesi le scuse da parte dell’amministrazione- commenta il sindaco Francesco Puggelli – e ringraziarli al tempo stesso per la pazienza dimostrata. Rescindere un contratto nella pubblica amministrazione è un’operazione lunga e delicata, ma capisco bene che quello che interessa ai cittadini sia un paese curato, non la burocrazia amministrativa, anche se è stata proprio la burocrazia ad impedirci di procedere nel modo e con i tempi che avremmo voluto con la revoca dell’incarico alla ditta inadempiente. Sono stati mesi difficili ma adesso, finalmente, si riparte. Già da ieri gli operai sono all’opera nei giardini e nelle aree verdi di Poggetto, nei prossimi giorni toccherà a Poggio. Noi monitoreremo con attenzione i lavori e sono fiducioso che quello di oggi sarà un nuovo inizio!”

“Ringrazio il lavoro degli uffici tecnici del Comune - afferma l'assessore all'ambiente Tommaso Bertini - perché in 10 giorni sono riusciti ad individuare ed affidare il servizio alla nuova ditta: sono tempi non indifferenti per una pubblica amministrazione. Ci rendiamo conto che la scelta di risolvere il contratto ha comportato dei disagi, ma è stata necessaria per garantire la qualità che il nostro territorio e la nostra comunità meritano.”