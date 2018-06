10.06.2018 h 12:43 commenti

Poggio a Caiano elegge il suo sindaco, alle 12 ha votato il 16,56% degli elettori

Nel 2013 alla stessa ora votó il 9,16%. Urne aperte fino alle 23. I due candidati in corsa per la carica di sindaco hanno votato tra le 10 e le 11

Occhi puntati oggi 10 giugno sulle elezioni comunali di Poggio a Caiano, unico Comune del pratese a essere coinvolto in questa tornata elettorale amministrativa. L'affluenza alle 12 di oggi è del 16,56% degli aventi diritto, pari a 1240 elettori. Cinque anni fa, alle comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato il 9.13% degli elettori ma va detto che all'epoca le urne rimasero aperte anche il lunedì. Stavolta invece si vota solo oggi fino alle 23. Rispetto alle politiche dello scorso marzo, il dato è più basso di oltre tre punti percentuali. Alle 12 del 4 marzo infatti, aveva votato il 19,84%. Potrebbe pesare l'assenza di un candidato del Movimento 5 Stelle che ha deciso di non partecipare, e il periodo estivo. Hanno già votato entrambi i candidati in corsa per la carica di sindaco. La prima è stata Diletta Bresci del centrodestra che alle 10 si è recata al suo seggio alle scuole Mazzei. Poco dopo, alla primaria di Poggetto, ha votato il candidato del centrosinistra, Francesco Puggelli, accompagnato dalla moglie Francesca. Prossima rilevazione dell'affluenza alle 19.

