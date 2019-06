14.06.2019 h 09:19 commenti

Poggio a Caiano e Prato piangono Elisa, la ragazza dal sorriso contagioso

Aveva 26 anni e si è spenta a causa di un male incurabile. Da sempre in prima linea in tutte le iniziative portate avanti dalle associazioni dei giovani con sindrome Down, la sua allegria e voglia di vivere non passava inosservata



Ha lottato fino a che le forze glielo hanno consentito, cercando di conservare quel sorriso contagioso che portava allegria solo con la sua presenza. Ma alla fine ha dovuto arrendersi al male che da anni l'aveva colpita. Elisa Marseglia, 26 anni compiuti il primo maggio, si è spenta ieri mattina 13 giugno in un lettino dell'ospedale Meyer di Firenze, dove era ricoverata ormai da giorni. La sua morte ha gettato nello sconforto le tantissime persone che la conoscevano e l'amavano. A Poggio a Caiano, suo paese, dove era cresciuta con il nonno ex maresciallo dei carabinieri, e dove non c'era persona che non fosse stata stregata dalla sua allegria e dalla sua voglia di vivere. Al liceo Rodari, che aveva frequentato negli anni scolastici. Ma anche a Prato, dove si era fatta apprezzare nelle tante iniziative legate ai ragazzi con sindrome Down. Attività sportive, spettacoli e teatro. Dove Elisa dava il massimo di sé, senza mai risparmiarsi.

Commosso il ricordo del sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, che su Facebook ha scritto un post per ricordare Elisa: "Ti ricorderemo così - ha scritto, postando una foto di un abbraccio con lei -: con il tuo sorriso sempre luminoso, il tuo sguardo sempre dolce, la tua allegria contagiosa. Sei sempre stata la nostra mascotte. Da oggi sarai anche il nostro Angelo Custode!".

La camera ardente di Elisa sarà allestita nel pomeriggio nelle cappelle della Misericordia di Poggio a Caiano, in via Aldo Moro. Stasera (venerdì 14) alle ore 21.15 nella sede della Misericordia sarà recitato il Santo Rosario per Elisa. I funerali avranno luogo domani, sabato 15, alle 11 presso la Chiesa del Santissimo Rosario, sempre a Poggio a Caiano.