Poggio a Caiano, domani sera negozi aperti per l'anteprima di “Poggio in vetrina”

Tornerà anche quest'anno a luglio la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con le limitazioni previste dai protocolli anti Covid. Il Comune ha stanziato un contributo di 10mila euro

Il Comune di Poggio a Caiano stanzia 10.000 euro alla ProLoco per svolgere anche quest’estate la consueta iniziativa “Poggio in Vetrina”, che vedrà animare i negozi poggesi nelle sere 9, 16, 23, 30 luglio. Quest’anno, vista la situazione legata al Covid-19, gli ingressi ai negozi saranno contingentati, come accade durante il giorno, e si dovrà prenotare il posto a sedere per i ristoranti.

Domani giovedì 25 arriva un’anticipazione del “Poggio in vetrina”: i commercianti del Centro Commerciale Naturale e del centro storico si sono già organizzati in autonomia per ripartire dopo il lungo periodo di chiusura imposto dall’emergenza Covid-19. La sera di giovedì 25 giugno ci saranno 18 esercizi commerciali aperti, per ridare vita alle due zone principali per il commercio poggese.

“Le restrizioni imposte dal coronavirus – afferma l’assessore al commercio Giacomo Mari – non ci impediscono di rimettere in piedi, seppure con qualche limitazione rispetto agli anni passati, l’iniziativa del Poggio in vetrina. Per far ripartire l’economia del nostro territorio, momenti come questi sono fondamentali e come amministrazione non possiamo che sostenere la volontà degli esercenti di rimboccarsi le maniche per ripartire dopo questo periodo difficile. Questa anticipazione di giovedì indica chiaramente che i negozianti di Poggio hanno spirito d’iniziativa positivo e sanno unirsi per lavorare al meglio insieme, con un beneficio per tutta la comunità”.