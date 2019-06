12.06.2019 h 12:56 commenti

Poggio a Caiano, domani chiuso il ponte al Mulino. Ecco come cambia la viabilità

Dalle 9,30 alle 17,30 l'unico collegamento fra il comune di Poggio e quello di Prato sarà la a bretella che collega via Roma alla SR66 e a via Vittorio Emanuele II. Durante la giornata saranno fatti dei controlli da parte dei tecnici della Provincia

Chiusura temporanea, eccetto che per i mezzi di soccorso, domani 13 giugno del ponte al Mulino in via Roma, nei Comuni di Poggio a Caiano e Prato. Dalle ore 9.30 alle 17.30 la struttura non sarà percorribile per consentire ai tecnici della provincia di effettuare una verifica ispettiva in preparazione all’intervento di manutenzione programmato entro l’anno. La viabilità subirà pertanto una variazione: le auto da e per Poggio a Caiano percorreranno la bretella che collega via Roma alla SR66 e a via Vittorio Emanuele II.



Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

