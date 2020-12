12.12.2020 h 12:36 commenti

Poggio a Caiano, al via il contest fotografico rivolto ai bambini e ai ragazzi poggesi

“Mi racconti il Natale? #AccendiamoPoggio” è riservato agli under 18 residenti nel comune: in palio 5 buoni da 100 euro da spendere in libri e materiale scolastico nelle cartolerie del territorio

Coinvolgere i più piccoli e i ragazzi di Poggio a Caiano in un racconto corale di questo Natale così diverso da tutti gli altri: questo l’intento dell’amministrazione comunale attraverso il contest “Mi Racconti il Natale? - #AccendiamoPoggio con luci, colori e immagini”. Il contest prevede che da oggi 12 dicembre al 6 gennaio, i bambini e i ragazzi dagli 0 ai 18 anni – anche con l’aiuto delle loro famiglie - possano condividere su Instagram e su Facebook una foto a tema natalizio: un albero, il Presepe, un lavoretto fatto a casa o a scuola, un tema, una poesia, un racconto di Natale, una letterina o qualsiasi altro simbolo che racconti a tutti questo Natale 2020. Di tutte le immagini che saranno condivise su Facebook o su Instagram – utilizzando sempre l’hashtag #AccendiamoPoggio - saranno selezionate le 5 che otterranno più “mi piace” e i vincitori riceveranno un buono da 100 euro ciascuno da poter spendere in libri e materiale scolastico nelle cartolibrerie che si trovano nel comune di Poggio a Caiano. Possono partecipare al concorso fotografico tutti i bambini e i ragazzi che abbiano meno di 18 anni purchè residenti nel comune di Poggio a Caiano. Ciascun nucleo familiare potrà partecipare con un’unica foto a tema natalizio utilizzando l’hashtag: #AccendiamoPoggio e avendo cura di impostare la privacy su “pubblico” per consentire all'amministrazione di poter visionare il contenuto. I vincitori saranno proclamati venerdì 15 gennaio 2021 e l’annuncio sarà dato sul sito e sui canali social del Comune. “Non vediamo l’ora di vivere questo periodo natalizio anche attraverso gli occhi dei nostri giovanissimi concittadini – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli - e di dare loro l’opportunità di acquistare libri e materiale scolastico con questo piccolo contributo che, nonostante le risorse contenute, abbiamo voluto stanziare in occasione del Natale”. “In tempi in cui abbiamo più difficoltà ad incontrarci, desideriamo creare anche a distanza una condivisione dello spirito natalizio che nonostante tutto non deve mancare – conclude l’assessore alla Partecipazione Maria Teresa Federico.

