19.02.2023 h 11:53 commenti

Poggio a Caiano, al via i lavori per la nuova piazza XX Settembre

Posata la prima pietra e aperto il cantiere per l'intervento che ridisegnerà il centro storico. Il programma dei lavori è stato studiato e pensato per avere un impatto quasi nullo sul traffico veicolare

Dopo la stipula del contratto con la ditta, ieri, sabato 18 febbraio, sono ufficialmente iniziati i lavori per realizzare la nuova piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico di Poggio a Caiano. Giochi, sedute, alberi e zone all’ombra prenderanno il posto della piazza attuale, che ancora porta le ferite della tempesta di vento che nel 2015 sradicò molti degli alberi presenti e costrinse l’amministrazione ad abbattere i restanti perché pericolosi. Da allora le amministrazioni di Poggio a Caiano si sono impegnate per riscostruire un centro cittadino intorno alla piazza, lo hanno fatto coinvolgendo la cittadinanza in un percorso partecipativo avviato subito dopo l’evento calamitoso e proseguito con un concorso di idee voluto dall’attuale giunta Puggelli.



“Un impegno che ci eravamo presi e che oggi finalmente si concretizza - dice il sindaco -. Oltre a dare a Poggio una piazza degna di questo nome, questa pietra è un tassello del più ampio progetto che è contenuto nel Masterplan Poggio 2030, che racchiude la nostra visione di futuro: una nuova piazza, un parcheggio scambiatore, un sistema di ciclabili che da Poggetto si collegheranno alla Villa Medicea e a Comeana riqualificando anche tutta la zona di Sottombrone, da troppi anni in attesa di un intervento rigenerativo”.

Il cantiere è stato studiato e pensato per avere un impatto quasi nullo sul traffico veicolare, garantendo l’accesso e il passaggio sia ai cittadini che alle attività commerciali: “Una delle priorità che abbiamo chiesto alla ditta esecutrice è stata garantire l’accesso continuo alla piazza– ha spiegato il sindaco –. Devo dire che l’offerta migliorativa che hanno presentato per la risoluzione delle interferenze tiene conto proprio di questa esigenza, a partire dal fatto che gli operai potranno lavorare in orario notturno. Questo non solo accorcerà i tempi dei lavori ma minimizzerà l’impatto del cantiere sulla vita dei poggesi”.

A tal fine saranno adottate specifiche misure per contenere i rumori come l’installazione di una recinzione che fungerà da barriera antirumore e antipolvere e gli operai si sono impegnati ad avvalersi di un box insonorizzato per i lavori più rumorosi, come ad esempio il taglio delle pietre.

Per favorire la partecipazione dei cittadini, sarà realizzato un sito web attraverso il quale i cittadini potranno essere costantemente aggiornati sull’avanzamento dei lavori tramite le webcam che saranno installate sulla piazza.

Nei prossimi giorni gli operai procederanno a spostare il monumento dei Caduti, recentemente restaurato, che sarà ricollocato successivamente, una volta terminati gli interventi, in una posizione più congeniale rispetto al nuovo assetto della piazza, così come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Bertini, presente all’inaugurazione del cantiere con l’architetto e responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Poggio, Lorenzo Ricciarelli e i progettisti che hanno restituito su carta, in un progetto architettonico, gli spunti e le proposte emersi durante il percorso partecipato del 2015, tra questi: la rivitalizzazione della piazza principale come luogo della cultura e del dialogo, la possibilità di una pedonalizzazione, anche parziale, del centro storico, e un adeguato sistema dei parcheggi.

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di oneri, spese tecniche e altre spese connesse è di circa 1 milione di euro, interamente finanziato con fondi propri dell'amministrazione comunale.