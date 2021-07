29.07.2021 h 19:02 commenti

Poggio a Caiano, i commercianti di via Vittorio Emanuele II vogliono il senso unico ma c'è chi dissente

Insieme ad una parte dei residenti hanno chiesto al Comune di rendere definitiva la modifica alla viabilità fatta durante la prima fase dei lavori al ponte al Mulino. Intanto però è in corso una petizione che invece vuole il doppio senso

Il senso unico su via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano, istituito per i lavori di riqualificazione del ponte al Mulino, è piaciuto ai commercianti e a una parte di residenti della strada, che ora auspicano che la modifica al traffico possa diventare definitiva. Con la seconda fase dei lavori, infatti, la viabilità è tornata a doppio senso sulla strada.

"Nel periodo dei lavori - spiegano - abbiamo valutato positivamente la circolazione a senso unico in direzione Firenze. I benefici sono stati sotto gli occhi di tutti: più parcheggio,meno traffico pesante e un incremento di affari anche per i negozianti".

Per questo motivo è già stata fatta una richiesta all'amministrazione comunale di Poggio per chiedere che la viabilità sia confermata come nell'ultimo periodo.

Quest posizione, però, trova l'ostilità di altri cittadini poggesi. Contemporaneamente è infatti in corso una raccolta di firme in calce ad una petizione che invece sostiene la necessità di lasciare a doppio senso la viabilità nell'arteria, vista la sua importanza per la circolazione in entrata e in uscita dal paese.