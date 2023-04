18.04.2023 h 11:25 commenti

Poggio a Caiano, a Poggetto un polo sanitario materno infantile sopra la nuova sede della farmacia

Farmacom ha acquistato per 550mila euro l'immobile ex Magazzini Gm sulla via Statale. Al primo piano saranno realizzati ambulatori per i pediatri di famiglia, ma anche per medici specialisti in discipline come la ginecologia o l’oculistica e l’ortopedia pediatrica

È stata annunciata sabato scorso 15 aprile l'acquisizione da parte di Farmacom dell'immobile ex Magazzini Gm sulla via Statale di Poggetto, proprio nel corso del convengo dedicato ai vent'anni dell'azienda consortile tenutosi al Centro Civico Poggetto "Falcone e Borsellino". L'edificio è stato acquistato per 550 mila euro ed è disposto su due piani per un totale di 360 metri quadrati, che saranno ulteriormente ampliato di 100 metri quadri.

"Non appena approvati in via definitivamente i nuovi strumenti di pianificazione – spiega il presidente di Farmacom Roberto Natali –, e speriamo che ciò avvenga entro un paio di mesi, potremo procedere con il bando di gara e l'affidamento della progettazione".

Il progetto prevede il trasferimento della farmacia comunale dall'adiacente via Monticello al pianoterra della nuova struttura. Il nuovo presidio sarà non solo ampliato, ma modernizzata anche da un punto di vista tecnologico per migliorare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi esistenti e per implementarne di nuovi. Al primo piano invece, è prevista la realizzazione di nuovi ambulatori, ma soprattutto di un polo sanitario dedicato alla salute di donne e bambini, un progetto proposto dall'amministrazione comunale accolto con grande favore dalla stessa Farmacom.

Stando al progetto, il polo sanitario ospiterà i pediatri di famiglia, ma anche medici specialisti in discipline come la ginecologia o l’oculistica e l’ortopedia pediatrica. Ci sarà inoltre un ambulatorio infermieristico e altri professionisti sanitari quali l’ostetricia, la psicologia e logopedia per esempio. L'obbiettivo è quello di seguire e sostenere le donne e, in generale, i genitori dall'orientamento alla maternità alle prime fasi di crescita del bambino (fino ai quattro anni), passando per l'accompagnamento durante il periodo di gestazione. Sarà inoltre previsto anche un ambulatorio infermieristico che potrà erogare prestazioni specifiche come medicazioni o iniezioni.

"Un servizio innovativo che attualmente manca nella provincia di Prato – commenta il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli –. Avere un consorzio di farmacie interamente pubbliche rappresenta un volano per la comunità e per i cittadini, che ne sono proprietari attraverso l'amministrazione comunale. Sono investimenti importanti che ricadono sul territorio. Infatti, grazie a Farmacom e anche attraverso l'amministrazione, i poggesi potranno vedere realizzata presto una nuova farmacia e abbiamo imparato durante la pandemia, quanto la farmacia sia diventata un presidio sanitario territoriale insostituibile. In più avremo un intero piano da dedicare ai servizi sanitari, dove appunto verrà creato un vero e proprio polo materno-infantile, perché è importante accompagnare donne e genitori nel corso della gravidanza e nelle prime fasi di crescita del bambino, fasi che solitamente i genitori affrontano per la prima volta da soli e che invece nel prossimo futuro potranno essere accompagnati in questi percorsi".