Poco personale e la giustizia non va, sbotta il procuratore: "Inammissibile l'atteggiamento del ministero"

Grave carenza degli amministrativi a supporto dell'attività dei magistrati. Giuseppe Nicolosi lancia l'ennesimo allarme e non le manda a dire: "Grave disparità di condizioni tra la procura di Prato e le altre procure toscane che hanno in media 15 dipendenti in più. Non è possibile accettare che nessuno intervenga a tutela dei lavoratori e della dignità degli utenti"

L'apertura dell'anno giudiziario, a Prato, ha sempre il solito ritornello. Un ritornello amaro, vecchissimo perché inascoltato ma sempre attuale: la carenza di personale. Un problema comune a quasi tutti i distretti toscani ma che a Prato produce un dato più negativo che altrove: è di 510 giorni il tempo medio che intercorre tra il decreto di citazione a giudizio e la data della prima udienza. E' quanto si rileva scorrendo la relazione che il procuratore Giuseppe Nicolosi ha confezionato in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario. Considerazioni – sempre le stesse – sull'esiguità degli organici, sottolineate con fermezza anche dal presidente della Corte d'Appello di Firenze, Alessandro Nencini. “La notevole mole di lavoro definita dalla procura – scrive Nicolosi dopo aver illustrato il bilancio del 2022 caratterizzato da un grosso numero di inchieste che però non ha rallentato la progressiva diminuzione delle pendenze – rischia di determinare marcate situazioni di ristagno al tribunale a causa delle gravi carenze di personale delle cancellerie e di una inadeguata ponderazione della pianta organica dei magistrati”. Il procuratore di Prato parla per l'ennesima volta di “grave sottodimensionamento degli organici del personale amministrativo che rischia di creare una insuperabile strettoia nella quale l'aumentato volume di notizie di reato e la conseguente elaborazione e definizione accusatoria, non è in grado di incontrare il tempestivo vaglio giurisdizionale”.Qualche numero: su 10 magistrati previsti, in procura ce ne sono 8; 13 su 16 i viceprocuratori onorari in servizio; solo 33 gli amministrativi previsti sulla carta ma al lavoro, attualmente, ce ne sono appena 24, 5 dei quali a tempo determinato e uno anche part-time, mentre 4 sono titolari dei permessi previsti dalla legge 104; infine, un assistente giudiziario e uno dei due direttori amministrativi sono stati distaccati ad altre sedi.“Mi duole precisare – le parole del procuratore – che l'amministrazione della giustizia nel circondario di Prato soffre della pressoché totale assenza di decisione da parte del ministero della Giustizia che, nonostante le allarmate richieste, gli appelli e le segnalazioni, non ha mai provveduto all'adeguamento degli organici amministrativi. Persiste una grave disparità di condizioni tra l'ufficio della procura pratese e altri circondari del distretto che godono di una media di quindici dipendenti in più. Non è ammissibile – conclude Nicolosi – che il ministero non provveda a sanare le vistose discrepanze indicate dal sottoscritto e dai suoi predecessori. Prato è oggetto di attenzione da parte della stampa internazionale per le sue specificità, è stata definita la capitale italiana dell'immigrazione, ospita una comunità cinese che per incidenza sulla popolazione non è seconda a nessuno. Non è possibile accettare che nel distretto toscano vi siano procure con un numero di magistrati inferiore a quello di Prato ma con un supporto amministrativo di gran lunga superiore e ciò senza che nessuno intervenga a tutela dei lavoratori e degli utenti”.