26.03.2019 h 14:39 commenti

Pochi infermieri al Santo Stefano, il Nursind: "Pronti a fare denuncia a Procura e Ispettorato del lavoro"

Il sindacato autonomo torna a segnalare la gravissima carenza di personale: "In alcuni reparti un solo infermiere ogni 14 pazienti, più del doppio di quanto previsto". Situazione critica soprattutto in Chirurgia, Oncologia e Medicina

Il Nursind, sindacato autonomo degli infermieri, è pronto a presentare denunce all’Ispettorato del lavoro e alla Procura per quella che viene definita una "gravissima carenza di personale in tutti i reparti dell’ospedale Santo Stefano di Prato".

"In questa situazione - afferma Roberto Cesario, responsabile territoriale del Nursind - aumenta il rischio clinico e il personale è sfinito. Nei reparti di chirurgia e medicina il rapporto infermiere-paziente è uno a 14, più del doppio di quello previsto. I pazienti sono spesso pre o post critici, portatori di tracheostomie, drenaggi toracici, necessitano del numero corretto di personale infermieristico dedicato per ricevere l'assistenza adeguata”.

Non va meglio in Oncologia, dove, ribadisce Cesario, “un solo infermiere si occupa di 12 pazienti, con uno stress lavorativo altissimo, senza contare che la chemioterapia è una cura molto forte, aggressiva e provante per il paziente ed è necessaria una continua sorveglianza infermieristica anche perché gli effetti collaterali che possono verificarsi sono molto importanti e compromettenti”.

La situazione non va meglio nel reparto HDU, ad alta intensità, che accoglie 12 posti letto: “dal 18 marzo il personale è stato ridotto da 3 a 2 infermieri per turno - dice il Nursind -. Nel reparto Cure intermedie, quotidianamente occupato da persone che necessitano di un’attenzione mirata e spesso intensa, la notte c’è un solo infermiere per 24 pazienti”.

Sulla vicenda interviene anche Marilena Garnier, candidata sindaca alla testa di una lista civica: "Sarebbe inutile ribadire l'ovvio - dice - se non fosse che in questa gravosa situazioni non solo ci rimettono i pazienti ma anche il personale ospedaliero che si ritrova a gestire un superlavoro di perenne emergenza. Anziché farsi selfie in piazza il sindaco Biffoni dovrebbe richiedere un confronto urgente, serio e definitivo con l'assessore regionale alla salute Saccardi per tentare di risolvere una situazione da troppo tempo lasciata in secondo piano".