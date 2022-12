22.12.2022 h 16:37 commenti

Pnrr premia ancora Prato, più di 10 milioni di euro per la scuola Pier Cironi

L'attuale sede sarà abbattuta non appena saranno pronti i nuovi edifici in modo da non creare disagi logistici per gli alunni e gli insegnanti

(e.b.)

Il Pnrr finanzierà il nuovo polo scolastico Pier Cironi in viale della Repubblica. La bella notizia è stata data stamani, 22 dicembre, dall'assessore alla pubblica Istruzione Ilaria Santi nel corso del consueto appuntamento per lo scambio degli auguri tra la stampa e la giunta comunale. Il Comune metterà a disposizione 5,4 milioni dei 16 necessari per costruire ex novo la scuola secondaria di primo grado e una palestra, il resto arriverà dall'Europa. Il progetto è pronto anche perché le tempistiche Pnrr da rispettare sono serratissime e prevedono la fine dei lavori nel 2026.Il nuovo polo scolastico sorgerà in un'area più arretrata rispetto a viale della Repubblica e all'attuale scuola. In questo modo l'edificio sarà abbattuto solo dopo che sarà pronto quello nuovo in modo da evitare ai tanti ragazzi che lo frequentano e ai loro insegnati di essere divisi tra gli altri istituti della zona. "Una risposta importante in una zona ad alta densità di alunni e di alunne" ha affermato l'assessore Santi.Il Pnrr cofinanzierà anche un progetto sui servizi integrativi per i bambini 0-3 e 0-6 anni alla scuola Abatoni. L'importo messo a disposizione è di 600mila euro.