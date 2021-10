"Se non si cambiano le regole di ingaggio su appalti pubblici e affidamento lavori, consegnare opere finite nel 2026 sarà molto complicato. Lo ribadisco, l'ho detto al ministro, l'ho detto al governo e continuo a dirlo tutti i giorni e credo che su questo si debba fare una valutazione. La mia preoccupazione vera è su questo aspetto". Lo ha detto Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana in occasione del convegno "Sanità e sociale: sfide e opportunità del Pnrr per il futuro dei sistemi integrati" in corso a Firenze.

"L'Italia è fatta da tantissimi imprenditori perbene a cui dare fiducia e che vogliono migliorare il Paese creando allo stesso tempo anche ricchezza e lavoro", conclude Silli.

Parlando poi dei tempi per la presentazione e realizzazione dei progetti del Pnrr Biffoni ha detto che il "presidente Giani ci ha tranquillizzato sui tempi e sui percorsi e mi fido. Come Comune di Prato abbiamo presentato già da tempo i nostri progetti territoriali come credo abbiano fatto anche altre realtà e per quanto riguarda la regione so che c'è un lavoro iniziato da tempo e le rassicurazioni del presidente per noi sono tranquillizzanti. Piuttosto - ha precisato Biffoni - mi preoccupano i tempi di reazione nazionali, non della Toscana né dei comuni della Toscana".Tra i primi ad accogliere positivamente l'appello di Biffoni è il parlamentare pratese di Coraggio Italia"Sono perfettamente in linea - dice - con il sindaco e presidente di Prato di Anci Toscana, Matteo Biffoni, sul cambio delle regole per l'affidamento dei lavori e la semplificazione del codice degli appalti. Fin dalla ricostruzione del ponte di Genova, insieme al presidente Toti, l'argomento è sempre stato un nostro cavallo di battaglia. Noi sosteniamo che il Paese ha l'urgente necessità di semplificare il codice degli appalti altrimenti nessuna opera pubblica utile allo sviluppo della nazione vedrà la luce entro il 2026. Bisogna iniziare a smettere di pensare che questa sia una terra di banditi e delinquenti".