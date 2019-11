26.11.2019 h 11:50 commenti

Pluripregiudicato arrestato dai carabinieri, era ricercato per scontare due anni di carcere per rapina

L'uomo è stato visto e riconosciuto da una pattuglia che stava transitando in via Montalese. La condanna inflitta per una rapina commessa nel 2013

Era ricercato per effetto di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Prato e nella serata di domenica 24 novembre è stato rintracciato e arrestato. In manette è finito un italiano di 60 anni, pluripregiudicato con precedenti per furto, rapina e maltrattamenti in famiglia. L'uomo deve scontare due anni di reclusione per una rapina messa a segno a Prato a settembre 2013. Durante il turno, una pattuglia dei carabinieri ha visto e riconosciuto il sessantenne in via Montalese e lo ha fermato. Secondo gli investigatori, il pluripregiudicato stava progettando di lasciare Prato per nascondersi altrove ritenendo evidentemente la città non più sicura.



Edizioni locali collegate: Prato

