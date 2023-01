16.01.2023 h 14:07 commenti

Playground Centro Pecci: al via la co-progettazione, entro il 2023 il progetto definitivo

L’anima(le) del museo, proposto da Ecol con lo scultore Luca Boscardin e la cooperativa di impresa sociale Sociolab ha vinto il concorso di idee lanciato dal Centro Pecci nel novembre del 2022

Il nuovo playground del Centro Pecci verrà realizzato partendo dalle proposte del progetto L’anima(le) del museo, proposto da Ecol con lo scultore Luca Boscardin e la cooperativa di impresa sociale Sociolab , vincitore del concorso di idee lanciato dal Centro Pecci nel novembre del 2022, nell’ambito del progetto Cieli in Città finanziato con il Fondo per il contrasto alla povertà educativa.

Il concorso richiedeva che l’area playground fosse progettata primariamente per essere destinata ad accogliere un pubblico di bambini e adolescenti (3-17 anni), che favorisse l’incontro e l’interazione sociale. Per tutto il 2023 è prevista la fase di di co-progettazione e co- creazione con le scuole primarie e secondarie del territorio che porterà alla stesura del progetto definitivo.

" Il progetto vincitore - ha spiegato Stefano Collicelli Cagol direttore del Centro Pecci - è stato convincente non solo per la qualità della proposta ma soprattutto per aver identificato una metafora che mischiando sapientemente elementi del mondo zoologico e fantastico urbano, con soluzioni plastiche e grafiche che lasciano spazio all’immaginazione creativa, rendono il progetto una proposta aperta a riconfigurazioni collettive e collaborative ad opera dei futuri fruitori di questo nuovo spazio".

Il Posto Giusto, proposto da Matteo Zerbi, Tommaso Zerbi, Leo Cernic, Elisabetta Rabajoli e Paolo Rabajoli si è aggiudicato il secondo posto e una menzione speciale della giuria; i progetti The Sound of the Ground di Matteo Triches e Impara l’Arte di Cecilia Marzocchi, Chiara Santini, Francesco Toselli a parimerito si sono classificati al terzo posto.