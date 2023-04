06.04.2023 h 14:15 commenti

Pizzicotto sul sedere a una studentessa: "Ti voglio vedere nuda". 50enne condannato

Un anno e quattro mesi con il rito abbreviato a un uomo accusato di violenza sessuale. Il fatto, avvenuto in viale Vittorio Veneto, risale a marzo dello scorso anno. La scena fu vista da una donna affacciata alla finestra di casa che subito telefonò ai carabinieri

Dopo averla urtata con la bicicletta, allungò le mani sul sedere dandole un pizzicotto a dicendole che che l'avrebbe voluta vedere nuda. Lui nigeriano di 50 anni, lei studentessa di 17 di origine sudamericana. Il fatto, avvenuto in viale Vittorio Veneto, risale a marzo dello scorso anno e ieri, mercoledì 5 aprile, l'uomo è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari per rispondere di violenza sessuale. Al termine del processo con rito abbreviato, il giudice ha riconosciuto la minore gravità e ha condannato l'imputato (avvocato Andrea Torri) a 1 anno e 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale e al pagamento di mille euro di risarcimento in via provvisionale alla parte civile, assistita dall'avvocato Alessandra Artese.

Una scena, quella che ha messo nei guai il cinquantenne, vista da una donna che era affacciata alla finestra di casa e che subito avvertì i carabinieri. L'uomo fu rintracciato e fermato poco dopo in via Ricasoli grazie alla descrizione fatta dalla ragazza che riuscì a fornire elementi sul tipo e sul colore dell'abbigliamento. La conferma arrivò poi dal riconoscimento diretto: la studentessa riconobbe nell'uomo fermato colui che l'aveva molestata e formalizzò la denuncia.



