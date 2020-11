20.11.2020 h 12:34 commenti

Pizzeria aperta dopo le 22, il titolare multato dalla guardia di finanza

Il locale è stato controllato alle 23.30, ben oltre l'orario di chiusura previsto dal decreto governativo: il proprietario dovrà pagare la sanzione amministrativa per non aver rispettato la limitazione

Il titolare di una pizzeria è stato denunciato dalla guardia di finanza per non aver rispettato l'orario di chiusura imposto dal decreto governativo per contrastare la diffusione del coronavirus. E' successo nella serata di ieri, giovedì 19 novembre. L'uomo, un pakistano, titolare di un locale situato in via Firenze, è stato sanzionato dalla guardia di finanza. La pizzeria alle 23.30 era ancora aperta e quindi è scattata la sanzione amministrative. Nel corso dei controlli sul territorio per verificare il rispetto delle limitazioni stabilite nell'ambito dell'emergenza sanitaria, la guardia di finanza ha anche denunciato un venticinquenne, pregiudicato e residente a Pistoia, fermato nei pressi della stazione e diretto verso il centro città. Fermato e identificato, è risultato essere destinatario di un foglio di via emesso dalla questura nel 2018 e quindi in vigore fino al 2021.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus