Più vigilanza nel Macrolotto Uno: attivo anche il secondo lotto di telecamere di videosorveglianza

L'obiettivo è aumentare il controllo per la sicurezza delle aziende e contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. L'accordo sottoscritto tra Comune di Prato e Conser che ha affidato ad Estracom la realizzazione della rete

Sono già operative anche le telecamere del secondo lotto di controllo del territorio nel Primo Macrolotto Industriale di Prato. E' stato firmato dal comandante della polizia municipale Andrea Pasquinelli e da Vincenzo Mellace, presidente di Conser, il comodato d’uso delle telecamere già installate e funzionanti.

E’ il secondo accordo sottoscritto tra il Comune di Prato e Conser con lo scopo di migliorare la sicurezza ed il decoro del territorio. L’iniziativa di installare punti di monitoraggio, che è stata preliminarmente condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nasce dall’esigenza di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e tende a migliorare la sicurezza contro coloro che hanno interessi malavitosi.

La realizzazione dei dispositivi è stata affidata da Conser alla società Estracom. Il programma verrà completato nel 2019 ed in base ad una analisi fatta prevede di avere sotto controllo tutta l’area, che come tutti ormai sanno, è diventata un’area polifunzionale e di interesse per il pronto moda sia a livello nazionale che internazionale.

Per tale motivo i soci, tramite il consorzio che li rappresenta, sono intenti a portare avanti una serie di iniziative che mirano a migliorare la fruibilità del territorio, i servizi, la sicurezza ed il decoro.

“Se tutto va come si spera – si legge in una nota di Conser - il 1° Macrolotto, nell’arco di qualche anno potrà diventare un centro di eccellenza che potrà essere preso come esempio di come la trasformazione unita all’attenzione può portare dei grossi benefici a tutti”.



