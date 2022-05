Il Comitato ordine e sicurezza ha dato il via libera all’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale. Rispetto a quelle già installate e quelle già autorizzate, il progetto va a coprire nuove zone, rappresentate da punti strategici della città che negli ultimi tempi sono stati oggetto di atti di vandalismo al patrimonio: i giardini di via Toti e di piazza della Riconciliazione.

“Gli episodi che hanno interessato anche recentemente il patrimonio pubblico meritavano una pronta risposta. Non vogliamo lasciare nessuna zona franca all'inciviltà. Ampliare il sistema di videosorveglianza è una delle strade necessariamente da percorrere: le forze dell’ordine avranno a disposizione un valido strumento in più per le indagini ma soprattutto per la protezione di tutti noi poggesi e del nostro patrimonio - afferma il sindaco Francesco Puggelli - Anche recentemente il Ministero degli Interni non ci ha concesso finanziamenti per nuove telecamere a causa del basso indice di micro criminalità del nostro territorio. Questo, se da una parte ci rassicura sul fatto che Poggio sia un comune sicuro, dall'altra non ci distoglie da portare avanti passo dopo passo uno degli impegni che avevamo preso fin da subito: rendere Poggio a Caiano ancora più protetta. Voglio però fare un appello ai cittadini: per quante telecamere si possano posizionare, non c'è occhio elettronico che possa sostituirsi all'educazione e alla civiltà delle persone.”

“Grazie al via libera ottenuto dalla Prefettura, che ringrazio per la solerzia con cui ha accettato la nostra richiesta, potremo procedere a posizionare le telecamere. L’installazione dei dispositivi sarà presto completata - spiega il vicesindaco Giacomo Mari – Ringrazio l’ufficio della polizia municipale per aver lavorato in tempi brevi alla presentazione della richiesta di nulla osta presso il comitato di ordine e sicurezza, che ci permetterà di veder crescere il sistema di videosorveglianza sul nostro territorio, un sistema che fino a 4 anni fa non aveva neanche una videocamera ed oggi ne ha già 8 installate. Telecamere che hanno permesso in questi anni di essere determinanti nella prevenzione e nel contrasto di illeciti e reati da parte delle forze dell'ordine e delle altre autorità non comunali che hanno in capo la competenza sull'ordine e la sicurezza pubblica.”