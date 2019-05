16.05.2019 h 20:04 commenti

Più vicino il nuovo centro di Montemurlo, oggi al via i lavori per la viabilità

Sono iniziati i primi sbancamenti sull'area perimetrale dell'ex campo sportivo attraverso i quali saranno realizzati nuovi parcheggi a tasca per complessivi 150 nuovi posti auto.

Il nuovo centro cittadino di Montemurlo prende forma. Questa mattina sono iniziati gli interventi sulla viabilità, che sono preliminari all'apertura del cantiere all'interno dell'ex campo sportivo, il grande giardino da 24 mila metri quadrati che dopo oltre dieci anni di chiusura sarà restituito ai montemurlesi come luogo di socialità, svago e divertimento. Il sindaco Mauro Lorenzini, il vicesindaco Simone Calamai e il consigliere regionale Nicola Ciolini, hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici.

Quello della viabilità è il terzo cantiere che prende il via dopo i lavori su piazza della Libertà e le demolizioni degli edifici presenti nell'ex campo sportivo. Ha un valore complessivo di 745 mila euro.

Oggi sono iniziati i primi interventi di sbancamento sulle aree perimetrali che consentiranno di realizzare nuovi parcheggi “a tasca” sulla via Pascoli e su via Carducci per un totale di 150 nuovi posti auto. Si passerà poi alla realizzazione di tre rotatorie e all'allargamento delle strade di collegamento in modo da poter chiudere e pedonalizzare via Montalese nel tratto davanti al municipio, cosa che è prevista nel 2020 quando partiranno anche i lavori per l'area giochi, il palyground e i vialetti al centro dell'ex campo sportivo che dovranno essere terminati nel 2021 come previsto dal progetto di rigenerazione urbana della Regione che ha finanziato l'80% del totale pari a 4 milioni di euro.



Tra una decina di giorni saranno tolte anche le quattro torri faro adesso presenti nell'ex campo sportivo e saranno poi sostituiti con lampioni a led come quelli presenti nel giardino Rita Levi-Montalcini.

“Sono soddisfatto – commenta il vicesindaco Calamai – perché stiamo procedendo velocemente. Questo terzo cantiere è molto importante perché contribuirà a ridisegnare il volto del centro della città. L’obiettivo è quello di riqualificare un’area molto ampia, quella dell’ex campo sportivo, restituendole un’utilità sociale. Vogliamo garantire a breve, infatti, la sua massima fruibilità, migliorando ancora la viabilità e restituendola ai cittadini di Montemurlo anche per manifestazioni ed eventi”.

In questa prima fase del progetto non è prevista la realizzazione di alcuna area commerciale ma solo del grande parco urbano. In seguito saranno i cittadini stessi, attraverso un percorso partecipativo, a decidere le possibili modalità di realizzazione di questo spazio con funzioni commerciali e ricreative e le sue eventuali dimensioni.