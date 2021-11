12.11.2021 h 17:29 commenti

Più vicina la realizzazione della 'Ciclovia del sole', approvato il protocollo d'intesa

L'accordo, che prevede la progettazione dell'arteria che collegherà Firenze e Verona, è stato sottoscritto dalla Giunta del Comune di Montemurlo, territorio toccato dall'intervento

È più vicina la concretizzazione della Ciclovia del Sole Verona – Firenze, l'importante percorso per favorire il ciclo-turismo tra Veneto, Emilia Romagna e Toscana che passerà anche da Montemurlo. La giunta ha approvato nei giorni scorsi lo schema di accordo per la progettazione degli interventi del tronco due e tre, che vede coinvolti la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, le Province di Pistoia e Prato, i Comuni di Montemurlo, Montale, Campi Bisenzio, Pistoia, Prato e Signa. In particolare, il Comune di Montemurlo è l'ente capofila per la progettazione degli interventi del tronco due- lotto due per la realizzazione dei tratti di pista ciclo - pedonali nel tratto tra Montale e Montemurlo (dal confine con il Comune di Pistoia a quello con Prato), sulla direttrice che metterà in connessione Pistoia con Firenze. A questo proposito il consiglio comunale ha approvato la variazione al piano delle opere pubbliche per inserimento dell’intervento relativo alla “ciclovia del sole”, che ha un valore complessivo di 1,3 milioni di euro per la realizzazione del tratto relativo alla percorrenza nel Comune di Montemurlo e nel Comune di Montale, per la gran parte finanziato con fondi regionali e statali, e cofinanziato dal Comune di Montemurlo con lo stanziamento di 156mila euro di risorse proprie e per 118 mila euro dal Comune di Montale. In totale, tra Montale e Montemurlo, si tratta di circa 4 km di percorso ciclopedonale “protetto” da poter percorrere a piedi o in bicicletta che metterà in collegamento la zona di Prato con Pistoia. Il Comune di Montemurlo si occuperà quindi della ricognizione dei tratti di pista presenti, della loro eventuale ristrutturazione o adeguamento e per la realizzazione di quelli mancanti.

«Il nostro obbiettivo è quello di poter finanziare interamente la ciclovia grazie ai fondi del Pnrr. - dice il sindaco Simone Calamai - Si tratta di un progetto importante per promuovere il turismo ma anche la mobilità sostenibile e si inserisce a pieno titolo negli interventi dell'amministrazione a favore della riduzione delle emissioni inquinanti. Essere inseriti nel percorso della ciclovia del sole tra Verona e Firenze ci dà l’opportunità d’intercettare tanti turisti che, sempre più spesso scelgono le due ruote, per visitare il nostro Paese».

Tra i tratti previsti nella “Ciclovia del sole” c'è la costruzione del tratto della ciclopedonale, che metterà in connessione diretta il nuovo centro cittadino di Montemurlo con la nuova passerella sull' Agna tra Montemurlo e Montale passando da via Morecci e via Fermi.

La ciclovia è una delle prime declinazioni in Italia del concetto di bike tour, percorso da compiere in una o due settimane con tappe giornaliere, che portano i cicloturisti a conoscere le risorse dei territori e la ricchezza delle città che attraversano. La forza del progetto deriva dal livello sovra regionale della ciclovia e dalle eccellenze di carattere mondiale (Verona, Lago di Garda, Mantova, Modena, Bologna, Appennini, Pistoia, Firenze) che consente di raggiungere moltissimi territori minori come appunto Montemurlo.



