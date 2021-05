31.05.2021 h 10:12 commenti

Più spazio per i tavolini e meno per i parcheggi, la protesta dei residenti del centro

Trovare un posto per lasciare l'auto si trasforma in una "caccia al parcheggio" a cui partecipano anche quelli che non hanno il permesso. L'assessore Leoni "Abbiamo levato pochi parcheggi riservati, con il piano della pedonalizzazione estiva ci sono delle novità"

Alessandra Agrati

Più spazio ai tavolini e ai dehors dei ristoranti per permettere agli esercenti di aumentare i coperti, ma inevitabilmente meno parcheggi per i residenti.Un disagio che va avanti da un anno e sta esasperando chi ha deciso di vivere all' interno delle mura storiche. La denuncia è di un lettore di Notizie di Prato sfinito dalla “caccia al parcheggio” che da quasi un anno deve affrontare quotidianamente, a cui si aggiunge anche la sosta selvaggia di chi non ha diritto a parcheggiare. “ Non è colpa dei ristoratori che devono giustamente lavorare – scrive il lettore - ma anche noi residenti abbiamo la necessità di poter parcheggiare nei posti che sarebbero riservati, visto che paghiamo il permesso .Diminuiscono gli spazi e i pochi che ci sono, già a partire dalle 17, sono occupati da chi non ha diritto. La Municipale, se chiamata, non interviene e così i residenti esasperati parcheggiano dove possono ma a loro però la multa arriva puntualmente. Io personalmente in un mese ne ho prese tre”I residenti chiedono all'amministrazione di trovare una sintesi tra le esigenze di tutti. “Abbiamo levato pochi parcheggi riservati – spiega l'assessore alla mobilità Flora Leoni- dall' anno scorso abbiamo esteso il diritto al parcheggio h 24 per i residenti nelle zone della movida. Con il nuovo piano di pedonilizzazione estiva stiamo pensando anche a soluzioni alternative. Comunque avere un permesso per accedere alle ZtlA non vuol dire automaticamente il diritto a un parcheggio. Esistono autorimesse con prezzi bassissimi, al Serraglio a notte si paga 1 euro. Sono le tariffe più basse di tutta la Toscana. La Municipale interviene se chiamata e le multe vengono fatte a tutti non solo ai residenti”. Non è prevista neanche la soluzione più volte proposta da chi vive in centro storico di riservare una parte dei parcheggi delle autorimesse che spesso sono sottoutilizzate. “Il costo del permesso non contempla quello del parcheggio – spiega Leoni – se dovessimo concedere spazi gratuiti ai residenti allora dovremmo aumentare le tariffe alle altre categorie, peno a chi lavora in centro. Non è neppure possibile, per la stessa logica, destinare nuovi parcheggi contrassegnati con la R”.