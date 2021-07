26.07.2021 h 11:01 commenti

"Più sicurezza in via Montalese": i promotori della petizione ascoltati in commissione 3

Trecento firme per chiedere l'asfaltatura della strada, specchi agli incroci tra le via principale e le strade perpendicolari, segnaletica orizzontale e cartelli sulla ciclabile. Intanto sono quasi terminati i lavori per la ciclopedonale che porta al liceo Livi

La petizione di trecento cittadini residenti nella zona di Chiesanuova per chiedere maggiore sicurezza sulle strade che confluiscono su via Montalese e via Strozzi è finalmente arrivata in commissione 3 ( leggi ). Un ritardo, che come ha spiegato la presidentessa Paola Tassi, è dovuto a una serie di eventi di forza maggiore.Nel frattempo l'amministrazione ha provveduto all'asfaltatura del primo tratto di via Montalese /via Strozzi, mentre è allo studio la richiesta di posizionare specchi all'incrocio fra la via principale e le strade secondarie, uno dei punti previsti dalla petizione, insieme all'illuminazione degli incroci, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente.In questo tratto mancano i cartelli stradali che decretano il diritto di precedenza o la presenza, appunto, di un tratto di ciclabile. “Questo intervento – spiega Stefano Luzzi promotore della raccolta firme – è fondamentale sia per i ciclisti sia per gli automobilisti, ciascuno è convinto di avere la precedenza. I primi perchè si trovano sulla ciclabile, i secondi perchè non sanno dell'esistenza del tracciato. Bisogna intervenire prima che succeda un incidente grave”.Problemi che, però, l'assessore Cristina Sanzò sta già affrontando “L'asfaltatura – ha spiegato in commissione – è stata posticipata per permettere la chiusura dei cantieri di Publiacqua, per quanto riguarda gli interventi sulla segnaletica procederemo appena avremo le risorse a disposizione”.Nel 2021 sono stati stanziati 450mila euro per il rifacimento della segnaletica stradale, risorse che però sono insufficienti, nel frattempo si sta procedendo a un bando di gara per individuare l'impresa a cui affidare i lavori programmati in tutta la città. “Secondo i nostri monitoraggi – ha spiegato la dirigente Gerarda Del Reno – servirebbero circa 6milioni di euro complessivi, risorse che non sono a disposizione, intanto nel mese di agosto inizieranno i primi interventi più urgenti, programmati in quel mese proprio per evitare di impattare troppo sul traffico cittadino”.Durante la commissione è stato fatto anche il punto sulla nuova ciclabile che collega il tratto esiste, che passa da via Po, con il liceo Livi. I lavori sono quasi terminati e in prossimità di via Marini verrà creata una zona di condivisione fra traffico veicolare, pedoni e biciclette, unica soluzione per mancanza di spazio. La zona sarà ben visibile e le macchine dovranno procedere a passo d'uomo. La ciclabile all'altezza della farmacia di via Strozzi, prenderà due direzione, la prima verso il liceo la seconda in direzione via Battisti per poi proseguire su via Curtatone e ricollegarsi ai guardini di san Fabiano.