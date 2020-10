13.10.2020 h 13:44 commenti

Più posti letto per pazienti Covid al Santo Stefano e La Melagrana a Narnali torna struttura dedicata ai contagiati

Attualmente in ospedale a Prato ci sono ricoverate 23 persone nel reparto e 7 in terapia intensiva. Con la nuova disposizione si aggiungono dieci letti che potranno salire fino a 22

Con l'aumento dei contagi sale anche il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid. Succede all'ospedale di Prato come nelle altre strutture sanitarie toscane. La situazione è sotto controllo ma l'Asl Toscana Centro sta organizzando i reparti in modo da essere pronta a ogni evenienza.

In particolare sarà trasformata in area Covid il settore 6 di Week Surgery del Santo Stefano. Da giovedì 15 ottobre, saranno attivati 10 posti letto Covid, con possibilità di arrivare fino a 22 disponibili se necessario. Posti che si aggiungono ai 23 già occupati per un totale complessivo, in prospettiva, di 45 letti Covid. A questi si aggiungono i 10 posti in terapia intensiva di cui 7 attualmente occupati.

Fondamentale per non intasare l'ospedale, il "filtro" che verrà fatto fuori con strutture intermedie che accoglieranno i pazienti Covid meno problematici ma comunque con un quadro clinico non adatto al rimanere a casa. Dall'inizio della prossima settimana, quindi, tornerà a essere una struttura Covid la Melagrana di Narnali con i suoi 30 posti letto.

Di conseguenza le cure intermedie non Covid saranno concentrate alla palazzina ex malattie infettive del vecchio ospedale con l'aumento di 20 posti letto.

(e.b.)