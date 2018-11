04.11.2018 h 13:22 commenti

Più poliziotti a Prato: entro poche settimane quindici nuovi agenti in questura

Il ministro Salvini ha annunciato il potenziamento di tutte le questure entro febbraio. In Toscana 128 poliziotti e 207 carabinieri in più in attesa delle ottomila assunzioni che incrementeranno l’organico delle forze dell’ordine, vigili del fuoco compresi, in tutta Italia

Più poliziotti a Prato entro pochi mesi. Quindici per l’esattezza che, al massimo a febbraio, porteranno l’organico della questura a contare 273 unità (e non 261 come indicato in maniera inesatta ieri dalle agenzie di stampa). Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini che ha messo a punto il piano di riorganizzazione e rafforzamento delle questure di tutta Italia. Complessivamente in Toscana saranno inviati 128 poliziotti e 207 carabinieri in più. “Voglio rinforzare le questure di tutta Italia - dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini - a questi primi rinforzi vogliamo aggiungere ottomila donne e uomini in divisa: è il piano di assunzioni deciso dal governo”. Nel programma delle assunzioni rientrano anche i vigili del fuoco”. A proposito dei rinforzi in Toscana, e in particolare a Prato e a Firenze, il ministro Salvini ha detto: “In meno di sei mesi di governo stiamo offrendo le prime risposte concrete nonostante qualche polemica degli amministratori di sinistra. Sono felice che, dopo anni di governo nazionale del Pd, ora anche i sindaci democratici si siano accorti del problema sicurezza e chiedano interventi al sottoscritto".

