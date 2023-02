03.02.2023 h 09:54 commenti

Più pattuglie a piedi e controlli in tandem per la Municipale di Poggio e a breve arriverà anche la nuova sede

Il sindaco di Poggio Francesco Puggelli e il comandante Matteo Maria Berti tracciano un bilancio delle attività partite nel corso dell'anno che si è appena chiuso e lanciano le sfide future

Il 2022 per la polizia municipale di Poggio a Caiano è stato l’anno del potenziamento dei servizi di pattugliamento a piedi e delle collaborazioni con le altre forze dell’ordine tra cui la polizia provinciale, la polizia municipale di Prato e i carabinieri di Poggio a Caiano. Il 2023 sarà l’anno della nuova sede. Lo annunciano il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli e il comandante Matteo Maria Berti che hanno tracciato un bilancio dell’anno che si è appena chiuso per poi proiettarsi nelle sfide future. Prima fra tutte quella di dare una nuova casa al comando, dopo la soluzione tampone alla Misericordia di Poggio per far posto alla scuola elementare Lorenzo il Magnifico. Due le proposte private che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse del Comune per l’acquisto dell’immobile. Sono entrambe in paese. In corso la valutazione da parte degli uffici: “Per questa giunta è massima l’attenzione a tutelare il territorio e ciò si ottiene soprattutto mettendo il comando della Municipale nelle condizioni di operare al meglio. Per questo, entro l’estate, saremo in grado di dotare il comando locale di una nuova sede definitiva, che è in corso di individuazione grazie ad un bando che come Comune abbiamo lanciato e che ci porterà ad acquisire un immobile che nel corso dell’estate metteremo a disposizione dei nostri vigili, che ne faranno la loro nuova sede. Parallelamente prendersi cura di un luogo significa anche investire per riqualificare aree più periferiche di Poggio. Penso, ad esempio, a piazza Taranto e all’intervento del playground: da dopo l’inaugurazione del campo di pallacanestro la zona è sempre frequentata. Anche così ci si prende cura di un luogo”.

Da ottobre, mese dell’entrata in servizio del nuovo comandante, la municipale di Poggio a Caiano, composta da 7 agenti oltre al comandante, si è dotata di una nuova organizzazione dei turni, prevedendo uscite mirate degli agenti per presidiare gli attraversamenti pedonali, in particolare durante l’orario di entrata e di uscita degli studenti dalle scuole, a scorta dello spazzamento stradale, e per servizi di “polizia di prossimità”, in linea con le volontà della giunta di Poggio a Caiano.

A tal proposito sono stati oltre 30 i pattugliamenti appiedati da ottobre alla fine di dicembre. “Dal giorno del mio insediamento abbiamo subito lavorato in grande sinergia con l’amministrazione comunale – ha commentato il comandante della Municipale di Poggio a Caiano - Possiamo considerare a tutti gli effetti il 2022 l’anno della ripartenza dopo la pausa dovuta al Covid, che ha limitato anche molte delle attività di pattugliamento della polizia Municipale. La mia priorità dunque, fin dal momento dell’arrivo a Poggio, era riprendere e aumentare i servizi anche a piedi, che per la cittadinanza sono l’occasione per dialogare con gli agenti e per gli agenti l’occasione di raccogliere segnalazioni, richieste o domande direttamente dai cittadini”.

Non si fermano gli investimenti sul sistema di videosorveglianza passato in pochi anni da zero a 23 dispostivi: “Solo negli ultimi 3 mesi - ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Polizia municipale Giacomo Mari - abbiamo installato ulteriori cinque videocamere e nel corso del 2023 ne arriveranno altre. Sono un valido supporto per il lavoro dei nostri agenti e anche per le indagini delle altre forze dell’ordine. I nostri agenti sono un punto di riferimento fondamentale e contribuiscono a creare un clima di serena collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine”.

Qualche dato sui risultati ottenuti dalla polizia municipale da ottobre a dicembre:

ACCERTAMENTI: dal 1 ottobre al 31 dicembre sono state elevati 533 verbali (per circa 33,5 mila euro) per divieto di sosta, mancanza di assicurazione, mancanza di revisione, ma anche per comportamenti scorretti alla guida. Nello specifico 14 sono state le sanzioni emesse perché i guidatori si trovavano alla guida senza la cintura di sicurezza e 3 con il cellulare al volante.

PREVENZIONE ED EDUCAZIONE NELLE SCUOLE: Nel mese di dicembre circa 140 alunni delle classi terze della scuola media hanno partecipato al progetto “Controlliamo la vita e Scuole sicure” promosso dal Comune di Poggio e dalla polizia Municipale sul tema del contrasto allo spaccio e all’utilizzo della droga alla guida. Oltre alle attività con i ragazzi volte alla prevenzione e a formare futuri guidatori consapevoli dei rischi collegati all’utilizzo di sostanze stupefacenti, il progetto si è sviluppato anche con controlli mirati in servizio serale per monitorare l’eventuale presenza di soggetti sospetti nei principali luoghi di aggregazione di Poggio (in particolare i giardini comunali e piazza XX Settembre).

CONTROLLI AI MERCATI. Tutti i giovedì mattina la pattuglia è impegnata al mercato settimanale per la spunta degli ambulanti, consegna Cup e presenza di prossimità. Parallelamente all’attività di controllo, la presenza al mercato settimanale serve anche per dare informazioni e corrette indicazioni agli ambulanti. Allo stesso modo il venerdì gli agenti garantiscono la loro presenza al mercato del Poggetto.

PATTUGLIAMENTO. 30 i posti di controllo con pattuglia, alcuni dei quali mirati a zone segnalate dai cittadini. Altrettanti con pattuglia appiedata. Sono stati 7 i controlli dinamici, 2 i posti di controllo congiunti con la polizia provinciale, e uno con i Carabinieri di Poggio a Caiano e il nucleo cinofili.

RIFIUTI: 18 le sanzioni emesse dagli ispettori Alia in stretta collaborazione con gli agenti della polizia Municipale. Nell’ambito delle azioni volte a contrastare l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale, nel mese di dicembre l’operato degli agenti della Municipale di Poggio ha portato al sequestro di una ventina di sacchi di rifiuti speciali, non pericolosi, abbandonati nel territorio comunale da una ditta cinese (con conseguente denuncia in procura).





