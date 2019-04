09.04.2019 h 15:02 commenti

Più furti in casa e più spaccio ma calano gli scippi: la questura fa la radiografia ai reati a Prato

Alla vigilia della festa per i 167 anni della fondazione della Polizia di Stato, il questore fa il punto sui reati denunciati nei primi tre mesi dell'anno. Preoccupano i furti in abitazione con gruppi organizzati di ladri che entrano in azione soprattutto tra le 18 e le 22

Più furti in abitazione e meno nei negozi, più spaccio di droga e meno estorsioni, più truffe e frodi informatiche e meno lesioni dolose. A grandi linee, è questo il quadro dei primi tre mesi del 2019 fornito dalla questura alla vigilia della festa per i 167 anni della fondazione della Polizia di Stato e comparato con lo stesso periodo dello scorso anno. La panoramica generale parla di un aumento minimo del complesso dei delitti denunciati – 964 quest'anno contro i 950 di un anno fa – e di un calo sostanziale dei furti passati da 427 a 349.

L'oscillazione riguarda anche altri reati: si sono registrati, per esempio, meno scippi, sono quasi dimezzati i furti sulle auto in sosta (da 96 a 57) ma sono triplicati quelli delle auto (da 5 a 15), sono aumentati i danneggiamenti (da 130 a 158), le rapine (da 15 a 19), sono diminuite le minacce (da 36 a 23).

Una piazza, quella pratese, che si conferma crocevia di illegalità: “Fermiamo e arrestiamo molta gente – ha spiegato il questore Alessio Cesareo – ma spesso vengono applicate misure alternative al carcere che non frenano di fatto l'attività delinquenziale e gli stessi soggetti rimbalzano da noi ai carabinieri e viceversa. Obbligo di firma, obbligo di dimora, così come il foglio di via non sono sufficienti a arginare fenomeni di microcriminalità”.

La questura risponde con una intensificazione dei servizi, con un incremento delle pattuglie sul territorio, con più poliziotti per le strade, con più personale in borghese a presidiare le zone a maggiore rischio. E presto una risposta in più arriverà dal protocollo a cui sta lavorando la prefettura che darà più forza ai gruppi di vicinato già in funzione a Iolo, Maliseti e Castellina, che, attraverso un controllo diretto da parte dei cittadini, consentono segnalazioni in tempo reale su movimenti di persone e veicoli sospetti.

Tornando ai numeri, 112 le persone arrestate e 1.048 quelle denunciate tra il primo marzo 2018 e il 31 marzo di quest'anno nell'ambito dei servizi del territorio compiuti dalla questura, mentre se si parla del controllo straordinario compiuto insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze, della polstrada e della polfer, e delle unità cinofile provenienti da altre questure, sono state identificate 2.048 persone, 913 delle quali extracomunitarie, e controllati 9.109 veicoli.

La squadra mobile ha arrestato negli ultimi dodici mesi 123 persone, ne ha denunciate 97 e ha sequestrato 6 chili e mezzo di eroina, quasi 3 di cocaina e 112mila euro.

Grosso lavoro per l'Ufficio immigrazione: 42 espulsioni, 111 trasferimenti ai Centri di permanenza per i rimpatri, 55 le espulsioni non eseguite per mancanza di posti nei Centri di identificazione ed espulsione e per mancanza di documenti validi per l'espatrio; il questore ha firmato 258 ordini a lasciare l'Italia a carico di altrettante persone.

La Digos da tempo è invece impegnata in attività di monitoraggio degli ambienti a rischio di infiltrazioni estremiste con l'osservazione dei luoghi di aggregazione dei fedeli musulmani. Costante il monitoraggio anche degli ambienti dell'estremismo politico, in particolare giovanile, per individuare infiltrazioni di tenore eversivo.



