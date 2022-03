11.03.2022 h 15:40 commenti

Più facile tesserare i bambini profughi dall'Ucraina, dalla Zenith la spinta a cambiare la norma

La società pratese nei giorni scorsi si era attivata per poter far giocare da subito e senza lungaggini burocratiche un bimbo di 9 anni scappato dalla guerra e arrivato da poco in città. ieri l'ok della Figc valido in tutta Italia

La Figc semplifica le procedure per il tesseramento dei giovani ucraini in fuga dalla guerra, tra le prime società sportive a chiedere un procedimento più veloce e snello c'è anche la Zenith di Prato che ha fatto richiesta direttamente alla Lega Nazionale Dilettanti che poi si è attivata a livello nazionale.

"Qualche giorno fa - spiega il vicepresidente Enrico Cammelli - un bimbo ucraino di 9 anni scappato dalla guerra e arrivato da poco in città, è venuto a chiederci informazioni su come iscriversi alla scuola calcio, ma essendo extracomunitario la procedura era lunga e complicata, così abbiamo dovuto dirgli di no". Però i dirigenti non si sono arresi e hanno cercato di trovare una soluzione che permettesse al bambino, e non solo a lui, di poter allenarsi e anche fare le partite insieme agli altri compagni e così tramite la segretaria Stella Spinelli hanno presentato la loro richiesta al Coni.

"E' sicuramente una bellissima notizia quella che ci è stata comunicata - continua Cammelli - lo sport per questi bambini è un modo per integrarsi anche se non conoscono la lingua. Ora inizieremo il tesseramento e speriamo che possa venire a tifare anche lo zio, che ha giocato anche lui nella nostra squadra".

Il procedimento d'urgenza firmato dal presidente federale Gabriele Gravina ha infatti stabilito che i minori provenienti dall'Ucraina potranno essere tesserati, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, fino alla fine di questa stagione sportiva e che i costi del tesseramento e dell' assicurazione sono a carico della stessa Figc.

"Quando ho letto del provvedimento di Gravina mi sono commossa. Davvero.- commenta Spinelli- Ho sentito sin dal primo memento che riuscire a tesserare questi bambini sarebbe stato un vero e concreto gesto di accoglienza. Per giocare a pallone non importa sapere la lingua. Le differenze si annullano. Ringrazio tanto Matteo Biffoni che come responsabile Anci immigrazione ha portato sui tavoli giusti questa nostra istanza, spingendola nella maniera giusta".