01.10.2019 h 12:28 commenti

Più facile eseguire esami del sangue: da oggi aperti otto nuovi punti prelievo in convenzione. ecco dove sono

A Prato, Vaiano, Montemurlo e Carmignano le nuove strutture che si affiancano a quelle già esistenti. La soddisfazione dell'assessore regionale Saccardi e del sindaco Biffoni: “Prosegue l’impegno per la diffusione capillare dei servizi sul territorio”

Diventa più facile eseguire un esame del sangue per i cittadini di Prato e della provincia. Otto nuovi punti prelievo, da oggi 1 ottobre, sono aperti nel territorio pratese così da coprire in modo sempre più capillare tutte le zone. Le strutture, in convenzione con l'Asl sono le seguenti: a Prato centro-est presso la Misericordia, Istituto Diagnostico Santo Stefano (via Ferrucci, 55), all’Istituto Diagnoys- Etrusca Medica (via Pistoiese, 219), all’Istituto Analisi Mediche – Iama (via Terracini,5); a Prato ovest nell’Ambulatorio della Misericordia, località Maliseti (via Montalese, 385); a Vaiano sempre al Iama (presso la Farmacia, in via Vannoni, 5); a Montemurlo negli Ambulatori della Misericordia (via Monsignor Contardi, 13); a Carmignano-Seano all’Isituto Diagnosys (via Don Milani, 7) e a Prato-sud in località Paperino alla Croce D’Oro (via Fosso del Masi, 110).

"Semplificare, migliorare i servizi e andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini. E' quanto da tempo stiamo cercando di fare nell'organizzazione della sanità toscana - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -. L'apertura di questi sette nuovi punti prelievo a Prato va in questa direzione, contribuendo ad alimentare l'immagine di una sanità amica, vicina alle persone, con una diffusione capillare dei servizi sul territorio".

Per il sindaco di Prato Matteo Biffoni “la presenza dei nuovi punti prelievo diffusi sul territorio pratese sono la risposta concreta a una richiesta che arriva direttamente dai cittadini".

Con “Cerca il Punto Prelievo Più Vicino a Te” diventano complessivamente ben 32 le strutture dove i cittadini ora possono rivolgersi per effettuare il prelievo ematico in aggiunta al Centro socio-sanitario Giovannini (via Cavour 118) che dal prossimo novembre sarà dedicato anche a curve glicemiche e curve ormonali, prelievi per i pazienti oncologici, inoculazione della Mantoux (per il test TBC) e tamponi uretrali maschili. All’Ospedale di Prato, presso la Medicina Trasfusionale, vengono invece svolti prelievi specifici, anche a carattere urgente, che riguardano, ad esempio, l’ambito sierologico, genetico e di biologia molecolare. Sempre all’ospedale, nell’Ambulatorio pediatrico, vengono effettuati i prelievi ai bambini fino ai 6 anni di età.