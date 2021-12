23.12.2021 h 09:50 commenti

Più di mille persone denunciate e oltre 150 arrestate, il bilancio 2021 della questura di Prato

La polizia, come ogni anno, ha fatto il punto sull'attività svolta. Molte energie sono state dedicate all'emergenza sanitaria: controlli in circa 400 negozi e oltre 200 verbali per il mancato rispetto delle regole anticontagio. Più di 7mila le sanzioni relative al Codice della strada. Quasi 11mila le persone identificate

Più di diecimila persone controllate, oltre mille denunciate e 152 arrestate, due chili di droga sequestrati insieme a 200mila euro, quasi 7mila sanzioni durante i controlli sulle strade, 212 verbali e 3 chiusure durante i controlli antiCovid in più di 400 negozi. Sono i numeri principali del bilancio 2021 della questura di Prato reso noto oggi, giovedì 23 dicembre. “Anche nel 2021 – si legge in un comunicato – l'attività della polizia è stata influenzata dall'emergenza sanitaria che impatta sulle abitudini dei cittadini. Anche quest'anno, la questura è stata impegnata in prima linea nell'espletamento delle delicate ma imprescindibili funzioni di prossimità alla cittadinanza e di verifica e riscontro del rispetto delle prescrizioni dettate dalla situazione. Tutto questo non ha inciso sulle altre funzioni che sono state esercitate con professionalità”.

Altri numeri: oltre 5.800 le Volanti impiegate sul territorio, più di 18mila le chiamate al 113, un centinaio i servizi straordinari di controllo del territorio durante i quali sono state identificate 2.500 persone e una novantina denunciate.

Sul fronte delle investigazioni, la Squadra mobile ha portato a casa diversi risultati: l'operazione più rilevante è stato l'arresto di don Francesco Spagnesi, ex parroco della Castellina, finito ai domiciliari insieme al compagno per traffico internazionale di droga e spaccio.

Grande impegno anche sull'ordine pubblico per eventi, manifestazioni e presidi di piazza : i servizi sono stati 218 con un impiego complessivo di quasi 2.300 persone.

L'attività amministrativa si è concentrata principalmente sul controllo del rispetto delle norme antiCovid nelle attività commerciali e negli esercizi pubblici. Non sono mancate le attività relative ai controlli delle misure restrittive e indagini finalizzate alle misure di prevenzione come la recentissima, per un valore di 450mila euro, a carico di due componenti della 'banda del Soccorso' dedita a rapine e furti.

Infine il capitolo immigrazione: 10 espulsione coatte, 200 ordini del questore a lasciare l'Italia, 5 rimpatri volontari assistiti, 12 espulsioni non eseguite per mancanza di documenti per l'espatrio.



Edizioni locali collegate: Prato

