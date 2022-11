22.11.2022 h 13:49 commenti

Più di 500 cartucce trovate a casa dei poliziotti Brunetti e Massaro. Gli avvocati: "Regalo di uno zio"

Le cartucce, in dotazione esclusiva alle forze armate e di polizia e con il simbolo della Nato sul fondello, furono trovate durante la perquisizione nella fase dell'arresto per i presunti favori ai cinesi interessati al rinnovo del permesso di soggiorno. Il processo che ne è scaturito, ha ricostruito la storia delle munizioni e i coniugi sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione

nt

C'era anche la ricettazione e la detenzione abusiva di diverse centinaia di cartucce prodotte esclusivamente per le forze armate tra le accuse mosse nei confronti dei poliziotti Roberto Brunetti e Cristina Massaro, marito e moglie, messi ai domiciliari a gennaio 2016 perché ritenuti responsabili di aver favorito il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini cinesi ricevendo in cambio soldi e regali, quando erano in servizio alla questura di Prato rispettivamente come ispettore della Digos e vicedirigente dell'Ufficio immigrazione. Accusa, quella di concorso in ricettazione di oltre cinquecento cartucce, che è sfociata in un secondo processo (quello principale relativo ai presunti favori ai cinesi arriverà a sentenza la prossima settimana) che si è concluso nei giorni scorsi con un nulla di fatto. I due poliziotti, difesi dagli avvocati Mauro Cini e Manuele Ciappi, furono raggiunti da un altro avviso di garanzia al termine della perquisizione domiciliare che portò alla luce le cartucce, ritenute proprietà dello Stato anche perché mai messe in vendita sul mercato. Solo per Brunetti anche l'accusa di ricettazione di ulteriori 46 cartucce, sempre del tipo in dotazione esclusiva alle forze armate e di polizia. Una cartuccia fu anche trovata nel bagaglio con il quale Brunetti si presentò al carcere di Pisa quando fu rinchiuso in cella perché, secondo la procura, dai domiciliari stava tentando di inquinare il quadro probatorio relativamente all'accusa di corruzione.Nel corso del processo, è stato ricostruito che le cartucce, tutte datate prima del 2001, furono regalate a Brunetti da uno zio che andò in pensione come agente di polizia penitenziaria, deceduto nel 2010. Testimoni chiamati in aula, hanno raccontato di aver visto le cartucce nella disponibilità del poliziotto già nel 2006 e in più, una perizia balistica, ha dimostrato che per la maggior parte si trattava di munizioni ricaricate e non originali, particolare che assegna la proprietà a chi effettua la ricarica. La ricostruzione delle date, ha spinto il giudice a dichiarare la prescrizione dei reati.