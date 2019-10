17.10.2019 h 14:37 commenti

Più di 30 posti letto nell'affittacamere abusivo: tra i clienti anche cinque clandestini

La polizia municipale ha controllato un terratetto dopo la segnalazione di un cittadino. Le camere ricavate anche nelle soffitte, mentre la cucina era allestita su un terrazzo



Grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un anomalo viavai di persone da una casa in via Giovanni Chiti, è stata scoperta dalla polizia municipale una attività organizzata di affittacamere completamente abusiva. L’intervento ha portato a scoprire, oltre alle violazioni urbanistico-edilizie e amministrative, i reati di clandestinità a carico di 5 cittadini cinesi, clienti della struttura.

L’immobile, un terra-tetto su tre livelli più soffitta, di proprietà di un cittadino italiano, era affittato ad un uomo di etnia cinese che aveva allestito 6 stanze a camere per complessivi 19 posti letto, di cui uno ricavato nell’ingresso. Anche la soffitta era utilizzata per l’attività: nonostante le altezze fossero ben al disotto dell’abitabilità era stata suddivisa in due porzioni e occupata con 13 posti letto.

Tutte le stanze sono risultate in condizioni igienico sanitarie critiche con cibi cotti e crudi in cattivo stato di conservazione distribuiti nelle varie stanze. Sono state inoltre rilevate modifiche artigianali dell’impianto elettrico, quattro bombole di gpl e sorprendentemente un impianto di videosorveglianza interno distribuito negli spazi comuni. Nella terrazza al secondo piano era allestita una cucina con modifica dell’impianto idraulico.