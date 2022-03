01.03.2022 h 12:35 commenti

Più di 20 grammi di eroina divisa in ovuli, spacciatore arrestato in via Pomeria

In manette è finito un pusher con numerosi precedenti. A bloccarlo è stata la polizia. Lo stupefacente era pronto per lo smercio al dettaglio

Ventuno grammi di eroina divisa in ovuli pronti per essere spacciati e più di mille euro in contanti. E' quanto è stato sequestrato dagli agenti dell'Anticrimine di Firenze durante un controllo del territorio organizzato dalla questura a Prato. In manette è finito un nigeriano, già noto alle forze dell'ordine per la sua lunga sfilza di precedenti. Lo spacciatore è stato fermato ieri, lunedì 28 febbraio, in via Pomeria e trovato in possesso della sostanza stupefacente. Il sostituto procuratore Valentina Cosci ha chiesto la convalida dell'arresto.







Edizioni locali collegate: Prato

