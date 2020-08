28.08.2020 h 13:46 commenti

Più di 10mila auto Euro 0 ancora in circolazione sulle strade della provincia di Prato

Facile.it ha elaborato uno studio prendendo a riferimento i dati del ministero dei Trasporti. In Toscana ci sono 166mila veicoli Euro 0. Il numero sale a quasi 650mila se si sommano gli Euro 1, 2 e 3

Sono 10.118 le automobili Euro 0 ancora in circolazione nelle strade della provincia di Prato. Tante ma la metà di quante ce ne sono ad Arezzo e, in percentuale, poco più di Firenze, le province che aprono e chiudono la classifica regionale stilata da Facile.it che ha preso come riferimento i dati ufficiali del ministero dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019. In tutta la Toscana risultano iscritti nei registri della Motorizzazione 165.946 auto Euro 0, quasi il 7 per cento del parco auto privato in circolazione. Guardando anche alle categorie Euro 1, 2 e 3, si scopre che in Toscana il 27 per cento delle auto che viaggia ha un'anzianità pari o superiore a 15 anni considerando che l'Euro 3 non è più in produzione dal 2005 e l'Euro 0 dai primi anni '90. I catorci, chiamiamoli così, sono più numerosi ad Arezzo che ne conta quasi 20mila con un'incidenza dell'8 per cento sul complessivo delle auto registrate alla Motorizzazione. Prato ha una percentuale del 6 per cento, appena più alta di Firenze che ha un parco auto privato assai più ampio che pur con quasi 37mila vetture Euro 0, pesa meno in termini percentuali mentre in termini assoluti è la provincia con più auto datate ancora su strada.



