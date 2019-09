11.09.2019 h 14:36 commenti

Più controlli sul territorio, ondata di denunce in pochi giorni

I carabinieri hanno intensificato il controllo in occasione delle iniziative del settembre pratese. Diciannove le persone denunciate a piede libero negli ultimi giorni

Controlli sul territorio intensificati negli ultimi giorni in concomitanza con le iniziative del settembre pratese. I carabinieri in appena una settimana hanno denunciato 19 persone per reati inerenti gli stupefacenti, furti, guida in stato di ebbrezza e inosservanza del foglio di via o dell'obbligo di dimora. L'attenzione dei militari si è concentrata in particolare sui luoghi di ritrovo abituale di persone con precedenti penali e sottoposte a misure cautelari e di soggetti dediti ad attività illecite e senza fissa dimora. Un ulteriore rafforzamento della presenza dei carabinieri sarà fatto nei prossimi giorni in occasione della riapertura delle scuole e del ritorno a regime di tutti i servizi.







