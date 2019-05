22.05.2019 h 16:28 commenti

Più agevolazioni e meno burocrazia, la proposta di legge dell’onorevole Mazzetti per aiutare l’edilizia

Depositata lo scorso aprile, adesso è in attesa della calendarizzazione in aula. Le disposizioni riguardano soprattutto la detassazione e la semplificazione del settore edilizio

Ba.Be.

“Solo facendo ripartire il settore edilizio sarà possibile rimettere in moto l’intera economia nazionale”. È principalmente questa la motivazione alla base della proposta di legge avanzata dalla deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti, prima firmataria dell’iniziativa.Le disposizioni proposte puntano ad agire su due aspetti del settore immobiliare, la tassazione e la burocrazia.Per quanto riguarda le tasse, si propone l’estensione dei cosiddetti “ecobonus” (i benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica) a livello temporale (allo stato attuale vengono rinnovati annualmente) e a tutti i tipi di immobili. Si vorrebbe poi introdurre la possibilità di usufruire della cedolare secca del 10 percento per qualsiasi tipo di immobile in affitto e, soprattutto, esentare da Imu e Tasi particolari categorie di edifici non locati da almeno due anni. Il disegno di legge prevede poi anche diverse agevolazioni fiscali per gli interventi di adeguamento antisismico.Passando invece al lato burocratico, le principali proposte riguardano la delega al Governo (e non più alle Regioni) per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia e la semplificazione delle procedure e dei tempi burocratici per ottenere i permessi a costruire. L’idea è di autorizzare l’inizio dei lavori subito dopo la presentazione del progetto, alleggerendo così il carico degli uffici tecnici comunali, che verificherebbero la regolare esecuzione e conformità al progetto solo a lavori conclusi.L’onorevole Mazzetti propone poi la stesura di un Testo Unico nazionale in materia di edilizia ed urbanistica che possa riunire tutti gli attuali regolamenti dei diversi enti, sempre con l’obiettivo di semplificare il settore.“Per far ripartire il mercato è essenziale defiscalizzare gli immobili - spiega l’on. Mazzetti - e rimettere in gioco gli edifici invenduti o sfitti. L’edilizia italiana, a differenza di quella degli altri paesi europei, non è si è ancora ripresa dalla crisi ed è giunto il momento di rivitalizzarla. Questa proposta di legge è stata costruita ascoltando tutte le categorie interessate - ha continuato - Spero che si riesca a raggiungere la maggioranza in Parlamento e per questo confidiamo nel buon senso degli altri partiti, in particolare della Lega”.Depositata lo scorso aprile alla Camera, adesso la proposta di legge è in attesa della calendarizzazione in aula.