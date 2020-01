08.01.2020 h 17:20 commenti

Pit stop a Prato per Charles Leclerc che ha fatto visita al Ferrari Club

Il pilota della Rossa si è fermato per un breve incontro prima di recarsi a Pitti Uomo dove è stato uno dei protagonisti della giornata

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, il più giovane vincitore di un gran premio della storia della "rossa", è venuto in città a salutare gli amici del Ferrari Club Prato.

L'incontro si è svolto nella sede del club, alla Carrozzeria Galcianese, dove il pilota monegasco è stato accolto dal presidente Sauro Migliori e dall'ex manager di numerosi team di Formula 1 Daniele Tartoni. Nell'occasione erano presenti il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l'assessore allo sport Luca Vannucci.

Un rapido pit stop quello di Leclerc a Prato, per poi proseguire, insieme a Laura Zinetti, agli stand di Pitti Immagine Uomo a Firenze dove è stato uno dei protagonisti della giornata. "Siamo entusiasti di questa visita - spiegano Migliori e Tartoni - perchè Leclerc è fresco di rinnovo del contratto e rappresenta il futuro della Ferrari. Con il nostro club organizziamo tanti eventi legati proprio al mondo della Rossa e siamo per numero di iscritti tra i primi 10 club al mondo. Lo scorso anno abbiamo organizzato una bella iniziativa con la famiglia di Clay Regazzoni e continueremo con altre iniziative sempre per tifare la Rossa".