Pistole giocattolo e un coltello a serramanico, denunciati due uomini

Nei guai un quarantatreenne e un quarantacinquenne fermati ieri pomeriggio alle Fontanelle. Sono accusati di porto ingiustificato di armi

Due uomini di 43 e 45 anni, entrambi ucraini, incensurati e in possesso di permesso di soggiorno, sono stati denunciati dalla polizia per porto ingiustificato di armi. I due sono stati controllati nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre, mentre erano all'interno di un'auto parcheggiata in via Maestri del lavoro, alle Fontanelle, accanto ad un supermercato. Nella disponibilità dei due uomini sono state trovate due pistole giocattolo prive del tappo rosso e un coltello a serramanico. Nessuno dei due ha dato spiegazioni su quanto rinvenuto dagli agenti.



