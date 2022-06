13.06.2022 h 13:48 commenti

Pistola scacciacani con colpo in canna e attrezzi da scasso, denunciato pluripregiudicato

L'uomo, già noto per i suoi numerosi precedenti contro la persona e contro il patrimonio, è stato fermato in via Puccini dalla polizia impegnata nel controllo del territorio

Resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti all'offesa: queste le accuse che hanno messo nei guai un cinese di 38 anni, pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora e clandestino. Nella serata di ieri, domenica 12 giugno, l'uomo è stato fermato dalla polizia in via Puccini per un normale controllo dopo essere stato notato mentre cercava di nascondersi dietro le auto parcheggiate. Perquisito è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, con un colpo in canna e il caricatore con diverse cartucce, di un martelletto frangivetro e di guanti. Tutto è stato sequestrato. Il trentottenne ha cercato di ribellarsi e questo gli è costato la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus